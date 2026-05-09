10 passeios para fazer com crianças em São Paulo neste fim de semana

São Paulo oferece uma lista quase infinita de atrações para famílias que querem sair da rotina no fim de semana. Entre parques temáticos, museus interativos e espaços cheios de tecnologia, há opções tanto para crianças pequenas quanto para os mais aventureiros. Algumas atrações ficam na capital e outras valem até um bate-volta rápido.

Confira 10 passeios para fazer com crianças em SP neste fim de semana de Dia das Mães:

Animália Park

Misturando zoológico, parque temático e experiências educativas, o espaço em Cotia virou um dos programas mais procurados pelas famílias. O local reúne brinquedos, montanha-russa, roda-gigante e áreas de contato com animais.

Endereço: Estr. do Furquim, 1490, Chácara Santa Maria, Cotia – SP.

Arcade Haus

A proposta aqui é unir videogames, fliperamas modernos, experiências imersivas e jogos interativos em um ambiente pensado para crianças maiores e adolescentes.



Endereço: Rua Dr. Rubens Gomes Bueno, 288, Várzea de Baixo, São Paulo – SP.

Cidade da Criança

Localizado em São Bernardo do Campo, o parque é um clássico das famílias paulistas. O espaço tem montanha-russa infantil, submarino temático, roda-gigante e atrações para diferentes faixas etárias.



Endereço: Rua Tasman, 600, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo – SP.

Hello Park

O parque mistura tecnologia e brincadeiras físicas com projeções coloridas e jogos multimídia. É uma opção forte para dias de chuva ou para quem procura um passeio indoor.



Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba, São Paulo – SP.

Morumbi Park

Com trampolins, circuito ninja, parede de escalada e atividades radicais, o parque é indicado para crianças mais agitadas que gostam de gastar energia.



Endereço: Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha, 16741, Jardim Fonte do Morumbi, São Paulo – SP.

Museu Catavento

Um dos museus mais populares de São Paulo, o Catavento transforma ciência em diversão. O espaço tem experiências interativas, salas sobre física, biologia, astronomia e tecnologia.



Endereço: Avenida Mercúrio, s/n, Parque Dom Pedro II, São Paulo – SP.

Museu da Imaginação

Voltado especialmente para crianças pequenas, o museu aposta em brincadeiras educativas, oficinas, instalações interativas e cenários lúdicos.

Endereço: Rua Virgilio Wey, 100, Água Branca, São Paulo – SP.

Parque da Mônica

Inspirado nos personagens de Mauricio de Sousa, o parque reúne brinquedos, áreas temáticas e encontros com a Turma da Mônica. É uma opção clássica para famílias com crianças menores.



Endereço: Av. das Nações Unidas, 22540, Jurubatuba, São Paulo – SP.

Parque dos Dinossauros

O Parque dos Dinossauros dentro do Zoológico de São Paulo chama atenção pelas réplicas gigantes e experiências voltadas ao universo pré-histórico.



Endereço: Zoológico, Parque do Estado, São Paulo – SP.

Thermas da Mata

Para quem quer transformar o fim de semana em um mini resort, o parque aquático em Cotia oferece piscinas, praia artificial, toboáguas e atrações infantis.

Endereço: Estrada Morro Grande, 3000, Jardim Isis, Cotia – SP.