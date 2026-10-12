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Dia das Crianças: veja 20 mensagens para compartilhar no WhatsApp

Confira mensagens de carinho, alegria e celebração para enviar aos filhos, familiares, amigos e crianças especiais neste 12 de outubro

Dia das Crianças: seleção reúne frases curtas e afetuosas para homenagear os pequenos e compartilhar nas conversas pelo WhatsApp ( monkeybusinessimages/Getty Images)

Dia das Crianças: seleção reúne frases curtas e afetuosas para homenagear os pequenos e compartilhar nas conversas pelo WhatsApp ( monkeybusinessimages/Getty Images)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 06h01.

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Celebrado em 12 de outubro, o Dia das Crianças é uma oportunidade para demonstrar afeto aos pequenos e compartilhar mensagens especiais com filhos, sobrinhos, afilhados e outras crianças queridas.

Uma mensagem pelo WhatsApp é uma maneira carinhosa de celebrar a data e pode vir acompanhada de fotos, figurinhas ou GIFs especiais para tornar a homenagem ainda mais especial.

A seguir, confira 20 frases para compartilhar no Dia das Crianças:

20 frases para mandar no WhatsApp no Dia das Crianças

Mensagens carinhosas para celebrar a data

1. "Feliz Dia das Crianças! Que nunca faltem amor, alegria, brincadeiras e motivos para sorrir."

2. "Que a magia da infância acompanhe você em cada descoberta e transforme os dias em momentos especiais. Feliz Dia das Crianças!"

3. "Ser criança é descobrir o mundo com curiosidade, imaginar novas possibilidades e encontrar felicidade nas pequenas coisas. Aproveite cada momento!"

4. "Que seu caminho seja cheio de carinho, sonhos, aventuras e muitas gargalhadas. Feliz Dia das Crianças!"

5. "Hoje é dia de celebrar a alegria, a espontaneidade e a imaginação que tornam a infância tão especial. Um feliz 12 de outubro!"

Frases para filhos

6. "Meu maior presente é acompanhar seu crescimento e ver você descobrir o mundo. Feliz Dia das Crianças, meu amor!"

7. "Que você cresça cercado de amor, liberdade para sonhar e coragem para descobrir tudo o que a vida tem de bonito."

8. "Você enche meus dias de alegria e transforma os momentos mais simples em lembranças inesquecíveis. Feliz Dia das Crianças!"

9. "Meu desejo é que sua infância seja repleta de abraços, brincadeiras, amizades e sonhos realizados. Amo você!"

10. "Que a vida preserve esse brilho nos seus olhos e essa vontade de explorar o mundo. Estarei sempre aqui para torcer por você!"

Mensagens para sobrinhos, afilhados e netos

11. "Feliz Dia das Crianças para quem deixa a família mais alegre e enche nossos encontros de histórias para contar!"

12. "Que você continue crescendo com saúde, carinho e muita curiosidade para conhecer o mundo. Você é muito especial!"

13. "Hoje é dia de encher você de abraços, brincadeiras e boas lembranças. Que sua infância seja linda e cheia de descobertas!"

14. "Ter você na minha vida é uma alegria enorme. Que nunca faltem motivos para brincar, aprender e sonhar. Feliz Dia das Crianças!"

15. "Que seus dias sejam coloridos pela imaginação, iluminados pelo carinho e cheios de aventuras divertidas!"

Frases sobre a magia da infância

16. "A infância é feita de descobertas, imaginação e lembranças que acompanham a vida inteira. Feliz Dia das Crianças!"

17. "Que a curiosidade de uma criança nos inspire a olhar o mundo com mais leveza, esperança e vontade de aprender."

18. "Cada brincadeira guarda uma descoberta, cada pergunta abre uma possibilidade e cada sorriso torna o dia mais bonito."

19. "Que toda criança tenha o direito de brincar, aprender, sonhar e crescer cercada de amor e proteção."

20. "Feliz Dia das Crianças! Que a alegria de hoje se transforme em lembranças felizes para levar por toda a vida."

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