'Deus do Caos': asteroide causará tremores ao passar próximo à Terra; saiba quando

Em abril de 2029, o asteroide Apophis, conhecido como “Deus do Caos”, passará tão próximo da Terra que causará efeitos diretos em sua estrutura, como tremores e deslizamentos na superfície. O fenômeno, previsto por cientistas da Universidade Johns Hopkins, é resultado da atração gravitacional do nosso planeta sobre o asteroide.

Essa aproximação será a mais próxima registrada para um corpo celeste de grande porte, a apenas 32 mil quilômetros de distância da Terra — menos do que muitos satélites em órbita.

Nomeado em referência ao deus egípcio Apep, símbolo de destruição, o Apophis possui cerca de 340 metros de diâmetro. Embora não tenha potencial para extinções em massa, um impacto com a Terra poderia devastar uma grande cidade. Desde sua descoberta em 2004, pesquisadores monitoram sua trajetória com precisão, descartando, por enquanto, um impacto em 2029, mas planejando observar de perto a influência de sua passagem.

Mudanças na superfície

Os cientistas utilizaram simulações computacionais para prever os efeitos da interação gravitacional da Terra sobre o asteroide. De acordo com Ronald-Louis Ballouz, coautor do estudo, a gravidade de Apophis é 250 mil vezes menor que a da Terra, o que significa que os tremores causados serão de baixa intensidade, mas suficientes para alterar sua superfície. "Após essa passagem, o Apophis será diferente", explica Ballouz.

Além dos tremores, a força gravitacional da Terra poderá influenciar o eixo e a velocidade de rotação do asteroide. Um estudo anterior já havia indicado que o “Deus do Caos” poderia ter sua rotação acelerada devido à força terrestre durante o encontro de 2029. Para a ciência, essas mudanças são uma oportunidade única de observar como um asteroide responde a uma aproximação tão estreita com um planeta.

Riscos futuros

A passagem de Apophis será acompanhada por astrônomos em todo o mundo, que pretendem estudar qualquer alteração em sua órbita. Isso é particularmente importante, pois mesmo pequenas mudanças podem impactar a trajetória do asteroide no futuro. Os cientistas estimam que uma possível colisão com a Terra em 2068, embora improvável, não possa ser completamente descartada.

A passagem do asteroide em 2029 representa uma oportunidade de coleta de dados para futuras missões espaciais de defesa planetária. Entender como corpos celestes reagem a encontros próximos pode ajudar a desenvolver tecnologias capazes de alterar suas trajetórias, caso se encontrem em rota de colisão com a Terra.