Após tornado e volta da chuva, Rio Grande do Sul tem registro de tremores de terra; entenda

Em meio as enchentes que assolam há mais de 10 dias o Rio Grande do Sul (RS), deixando mais de 140 mortos e meio milhão de pessoas desalojadas, e o registro de um tornado, foi a vez de moradores de Caxias do Sul, região da Serra do estado, sentirem tremores na madrugada desta segunda-feira, 13.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os tremores foram registrados nos bairros Universitário, Madureira, Jardim América e Pio X. A suspeita é de que as fortes chuvas dos últimos dias sejam as responsáveis pelo evento, devido à terra molhada que aumenta os riscos de deslizamentos de terras, o que pode ter sido interpretado como os tremores.

Não houve registros de feridos. Entretanto, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta orientando os moradores a deixarem as suas casas em caso de rachaduras em paredes ou vigas. A corporação recebeu mais de 100 ligações durante a madrugada, por volta das 3h.

Vídeos que circulam nas redes sociais, inclusive, mostram algumas famílias saindo de suas casas logo após os tremores, com medo de desabamentos.

🚨Tremores de terra e estouros acordam a cidade de Caxias do Sul, no Rio grande do Sul🚨 pic.twitter.com/ObyluqJTY4 — Movimento Gaúcho de Autodeterminação (@MGAoff) May 13, 2024

Tornado

Outro fenômeno metereológico vivenciado pelos morados do Rio Grande do Sul foi um tornado que atingiu a área rural de Gentil, região norte do estado, no sábado, 11, por volta das 13h30.

O fenômeno assustou moradores, que relataram ter durado aproximadamente 20 minutos. Entretanto, conforme informou o portal Climatempo, trata-se de um tornado de grau mais fraco, atingindo entre 104 km/h e 137 km/h.

Na escala Fujita, que mede a intensidade desses eventos, ele estaria no nível F0, considerado o menor entre os graus possíveis. Não há registro de feridos.