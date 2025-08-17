Crater of Diamonds: o parque onde qualquer visitante pode encontrar — e levar — diamantes para casa

Creater of Diamonds State Park (Foto: Arkansas State Parks/Divulgação)
No Arkansas, estado no Sul dos Estados Unidos, um parque estadual transforma visitantes em caçadores de tesouros há mais de um século -- mais de 75 mil deles foram encontrados e levados por cidadãos comuns. O Crater of Diamonds State Park é o único nos Estados Unidos, e um dos poucos no mundo, onde qualquer pessoa pode procurar diamantes em uma área vulcânica e, com sorte, levar a pedra preciosa para casa.
Foi exatamente isso que aconteceu no fim de julho, quando a norte-americana Micherre Fox, 31 anos, encontrou um diamante branco de 2,3 quilates no local. A joia, que será usada em seu anel de noivado, é a terceira maior registrada no parque em 2025.
A política do Crater of Diamonds é simples e atrativa: “quem encontra, fica com a pedra”. Desde 1906, quando um fazendeiro local descobriu os primeiros exemplares, mais de 75 mil diamantes já foram registrados na área de 37,5 acres.
Entre eles está o famoso “Tio Sam”, um diamante branco com tonalidade rosada de 40,23 quilates, encontrado em 1924 e até hoje o maior já descoberto em território americano. Outro exemplo é o “Diamante Esperanza”, de 8,56 quilates, avaliado em mais de US$ 1 milhão após ser lapidado.
Só em 2025, 366 visitantes já encontraram diamantes, sendo 11 deles com mais de um quilate. As gemas variam em cor: branco, marrom e amarelo são as mais comuns, mas raros exemplares coloridos também aparecem.
Os diamantes do parque têm uma história geológica que remonta há mais de 3 bilhões de anos, quando o carbono foi submetido a altas pressões e temperaturas no fundo do manto da Terra.
Uma erupção vulcânica, cerca de 100 milhões de anos atrás, trouxe essas pedras preciosas para perto da superfície, formando a cratera que hoje dá nome ao parque.
Com o tempo, a erosão deixou os diamantes expostos no solo, motivo pelo qual muitos são encontrados “em cima da terra”, como no caso de Fox. Além das gemas, o parque também abriga ametistas, ágatas e quartzos, tornando-se um verdadeiro paraíso para apaixonados por minerais.
Mais do que um destino turístico, o Crater of Diamonds se tornou símbolo de persistência e sorte. Para Fox, que passou três semanas peneirando a terra em busca da pedra ideal, o achado foi uma metáfora perfeita.
Ao batizar seu diamante de Fox-Ballou, em homenagem a seu sobrenome e ao do noivo, ela explicou que, assim como no casamento, resolver desafios "exige trabalho duro".
Mais de 100 anos após sua primeira descoberta, o Crater of Diamonds segue atraindo milhares de visitantes anualmente, cada um deles carregando a esperança de encontrar uma pedra preciosa e ganhar uma história para toda a vida.