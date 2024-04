'Coringa 2': Joaquin Phoenix e Lady Gaga dançam no primeiro trailer do filme; assista

A continuação do primeiro filme do "Coringa", que colocou a história do vilão em outro patamar, acaba de ter seu primeiro trailer divulgado. A sequência agora conta, além de Joaquin Phoenix, vencedor do Oscar como melhor ator em 2020 pelo papel, com Lady Gaga como Arlequina.

O segundo filme foi anunciado logo após a estreia do primeiro, mas passou por atrasos por causa da pandemia de coronavírus. De lá para cá, apenas algumas imagens do set e poucos posteres foram divulgados.

O novo vídeo mostra um pouco da energia caótica de um dos maiores vilões de todos os tempos em uma espécie de musical. Veja abaixo:

Assista ao trailer de 'Coringa: Folie à deux'

Quando estreia 'Coringa 2'?

O filme tem estreia marcada no Brasil para o dia 3 de outubro.

Onde assistir 'Coringa'?

O primeiro filme está disponível no catálogo da Max, antiga HBO Max.