"Coringa 2: Folie à Deux” ganha pôster exclusivo da CCXP 2023; veja

A HBO Max divulgou nesta quinta-feira, 29, um pôster promocional do filme "Coringa 2: Folie à Deux", em celebração aos 10 anos da CCXP 2023. Com o propósito de surpreender o fãs brasileiros, a imagem apresenta o icônico sorriso do vilão acompanhado do meme "Coringuei".

Dirigido por Todd Philips, o primeiro filme foi um grande sucesso nas bilheterias, arrecadando mais de US$ 1 bilhão mundialmente, e recebeu 12 indicações ao Oscar. A sequência promete trazer novas aventuras do Coringa e o início de sua relação com Arlequina, também conhecida como Harley Quinn. Sua estreia está prevista para 4 de outubro de 2024.

Desta vez, Lady Gaga se une a Joaquín Phoenix no elenco, no papel da parceira do protagonista. No entanto, poucos detalhes sobre a trama de "Joker: Folie à Deux" foram revelados, pois a equipe está mantendo os detalhes em sigilo.

A new promotional poster for ‘Joker: Folie à Deux’ has released. In theaters October 4, 2024. pic.twitter.com/TzOtkUfxVT — ScreenTime (@screentime) November 29, 2023

Entenda a história de "Coringa"

No primeiro filme da série, Arthur (Joaquín Phoenix) é um comediante marginalizado e negligenciado pela sociedade. Ele inicia um movimento contra a elite de Gotham City após matar três homens em um metrô e adotar a persona do Coringa.

O que significa Folie à Deux?

Traduzido literalmente como “loucura compartilhada”, Folie à Deux é um termo leigo para transtorno delirante compartilhado. Isso pode se referir a como o sentimento de vilão de Arthur é amplamente adotado por Gotham City no primeiro filme. Porém, pode sugerir também que a sequência de Phillips trará sua própria interpretação do principal (e, realmente, único) parceiro de Joker na vida, crime e loucura: Harley Quinn – que foi interpretada em outras adaptações da DC por Margot Robbie (em live-action) e Kaley Cuoco (em animação).

O título do roteiro de 'Coringa: Folie à Deux' é um termo psicológico que se refere a um transtorno mental que afeta dois ou mais indivíduos, geralmente da mesma família. Baseado no enredo do primeiro filme, e que Thomas Wayne poderia ser o verdadeiro pai do Coringa, também é possível que este filme possa apresentar Batman e conectá-lo ao Coringa com a ideia de Folie à Deux, sugerindo uma conexão ainda mais familiar entre ambos.