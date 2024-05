Copacabana já está fechada para o show da Madonna: confira os horários de bloqueios das ruas

O acesso ao bairro de Copacabana foi fechado, às 18h desta sábado, para trânsito de carros particulares, inclusive veículos de moradores. Faltando algumas horas para o show da Madonna foram montados 28 pontos de bloqueio pelas equipes da CET-Rio. Apenas o Bairro Peixoto, que contará com bloqueio duplo, terá permissão para acesso desde que seja apresentado comprovante de residência. A partir das 19h30, ônibus e táxis também serão proibidos de circular pelo bairro.

Fãs e turistas chegam aos milhares para o show principalmente pelas estações Siqueira Campos e Cardeal Arcoverde do Metrô. Agentes da local utilizam megafone para orientar a multidão. Enquanto os fãs da cantora Madonna começam a chegar, uma multidão de curiosos e turistas se formam nas calçadas da Barata Ribeiro observando a movimentação.

— O clima é réveillon mesmo. Estou aqui com a minha família bebendo uma cerveja e conversando, enquanto ficamos vendo a galera passando em direção à praia. É um look melhor do que o outro. O clima é muito divertido — afirmou a empresaria Ana Clara Monsuor.

Esquema especial em Copacabana

Neste sábado, Copacabana será completamente fechada ao trânsito, inclusive para moradores. As alterações serão escalonadas, com início ainda no começo desta manhã, com restrição ao tráfego. Desde quinta-feira, 3 mil vagas de estacionamento foram suprimidas na região. A liberação para o estacionamento só ocorre no dia seguinte ao show, na manhã de domingo, dia 5, às 6h. Veja as alterações a serem implementadas a partir desta manhã:

A partir de meia-noite, ônibus fretados não podem entrar. O Terreirão do Samba será oferecido como opção para estacionamento. Bloqueios serão montados em Botafogo, na Lagoa e em Ipanema.

A partir de meia-noite, os ônibus fretados também não podem permanecer estacionados em Botafogo, Ipanema, Lagoa, Urca e Morro do Pasmado.

A partir das 7h, a Avenida Atlântica, até o Leme, terá fechada a pista junto ao calçadão.

A partir das 11h, também será fechada a pista da Avenida Atlântica junto aos prédios, quando será iniciada a revista.

A partir das 18h, serão montados 28 pontos de bloqueio. Carros particulares, inclusive de moradores, não poderão circular. Apenas o Bairro Peixoto, que contará com bloqueio duplo, terá permissão para acesso desde que seja apresentado comprovante de residência.

A partir das 19h30, será proibida completamente a circulação do trânsito, incluindo ônibus e táxis. O bairro fica completamente fechado ao trânsito.

Segurança

A Polícia Militar montou um esquema especial de segurança para o espetáculo, aos moldes do réveillon. Serão usados pontos de bloqueio e de revista e torres de observação na orla. As ações preparadas são:

3,2 mil homens da Polícia Militar vão atuar no dia do show

1.130 da Guarda Municipal

800 bombeiros, incluindo guardas-vidas

12 pontos de bloqueio

18 pontos de revista

objetos como vidro e outros considerados perfurocortantes serão apreendidos

65 torres de observação na areia e no calçadão

12 câmeras de reconhecimento facial

2 drones de reconhecimento facial

2 drones de apoio

unidade móvel do Centro Integrado de Comando e Controle, da PM, na Praça do Lido

desde a segunda-feira, dia 29, a PM reforça o policiamento no bairro com rondas

a principal forma para acionar a PM no dia do show será o aplicativo 190 RJ

Como chegar (e sair) de Copacabana

Com tantas mudanças nos acessos ao bairro e ao entorno, a prefeitura indica que os deslocamentos devem ser feitos por transporte público. Moradores também serão impactados com proibição ao acesso de carro a partir das 18h de sábado. Uma das novidades para o show da Madonna é a criação de uma linha de ônibus que liga, diretamente, isto é, sem paradas, o Terminal Gentileza à praia, na altura da Avenida Princesa Isabel.

Metrô

O metrô vai reforçar o número de trens a partir das 15h deste sábado.

Controle de fluxo em todas as estações para evitar superlotação, com acompanhamento em tempo real.

Neste sábado, Cardeal Arcoverde funciona apenas para desembarque das 16h às 22h.

Não haverá venda de bilhetes na estação Cardeal Arcoverde.

No retorno, as estações Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos e Cantagalo vão funcionar só para embarque, com acesso permitido até as 4h de domingo.

As demais estações, a partir de meia-noite, funcionarão apenas para desembarque.

Clientes da linha 2 poderão seguir da estação Pavuna até General Osório, sem transferência.

Ônibus direto

Uma linha especial de ônibus direta vai ligar o Terminal Gentileza, na Região Central do Rio, a Copacabana, com desembarque na Avenida Princesa Isabel. Não haverá paradas.

O passageiro receberá uma pulseira no embarque para identificação no retorno.

O passageiro terá que comprar ida e volta, por R$ 8,60, mediante cadastro na plataforma digital Jaé. Não haverá integração, nem gratuidade.

A ida terá início às 13h deste sábado, e a volta, desde a enseada de Botafogo, será de meia-noite às 4h de domingo.

BRT

O sistema BRT vai funcionar 24h em regime especial. Da meia-noite às 4h, de domingo, não será interrompida a circulação das seguintes linhas:

corredor Transoeste: linha 11 (Alvorada x Santa Cruz); linha 17 (Campo Grande x Santa Cruz); e linha 22 (Alvorada x Jardim Oceânico).

corredor Transolímpica: linha 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico); e linha 51 (Deodoro x Recreio).

corredor Transcarioca: linha 35 (Paulo da Portela x Alvorada); e linha 38 (Galeão x Alvorada).

VLT

O VLT terá operação especial da Linha 1 (Santos Dumont x Terminal Gentileza), com circulação ininterrupta por 24 horas.

Os intervalos serão de, no máximo, 20 minutos.

Para conexão com o metrô, que dá acesso ao local do show, a recomendação é de que os passageiros desçam nas estações Carioca ou Cinelândia.

A passagem do VLT custa R$ 4,30, e cada passageiro deve ter o próprio cartão para validação no momento do embarque.

São aceitos os cartões das operadoras RioCard e Jaé.

Carro particular

A prefeitura indica o uso de transporte público.

Desde as 18h de quinta-feira, dia 2, o estacionamento nas ruas de Copacabana e no entorno está proibido. Três mil vagas foram suprimidas.

Neste sábado, a partir das 18h, carros particulares — inclusive de moradores — estarão proibidos de acessar e de circular no bairro.

A restrição de horário também vale para carros de aplicativo.

Táxi

Neste sábado, os táxis podem circular apenas até as 19h30. A partir deste horário, a circulação e os acessos do tráfego ao bairro serão completamente proibidos.

Ônibus comum

Neste sábado, os ônibus comuns, assim como os táxis, podem circular apenas até as 19h30. A partir deste horário, a circulação e os acessos do tráfego ao bairro serão completamente proibidos.

Ônibus fretado

Neste sábado, a partir de meia-noite, ônibus fretados não podem entrar em Copacabana. O Terreirão do Samba, no Centro, será oferecido como opção para estacionamento. Bloqueios serão montados nos bairros de Botafogo, Lagoa e Ipanema.

Também a partir de meia-noite deste sábado, os ônibus fretados também não podem permanecer estacionados nos bairros de Botafogo, Ipanema, Lagoa, Urca e Morro do Pasmado.

Fim do esquema especial

A reabertura do bairro ao tráfego também será gradual no dia seguinte ao show, domingo, dia 5.