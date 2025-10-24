Mostra de Cinema de São Paulo: 15 filmes para assistir no fim de semana

O fim de semana na capital paulista chega mais animado para os cinéfilos. A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, um dos maiores festivais de filmes do Brasil, está chegando aos últimos dias — e traz à cidade uma programação recheada de títulos premiados em alguns dos maiores eventos cinematográficos do mundo.

De Berlim a Sundance, o evento foca em longas-metragens que ainda não chegaram ao circuito comercial de cinema do Brasil. É o caso de No Other Choice, do sul-coreano Park Chan-Wook (Trilogia de Vingança), vencedor do prêmio do público de filme internacional no Festival de Toronto. O Som da Queda, da alemã Mascha Schilinki, vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes, é outro exemplo.

A Mostra inclui também na programação o vencedor do Leão de Ouro em Veneza de 2025, Pai Mãe Irmã Irmão, de Jim Jarmusch. E traz a São Paulo o diretor iraniano Jafar Panahi, que será homenageado com o Prêmio Humanidade, pelo filme Foi Apenas um Acidente. A produção levou a Palma de Ouro em Cannes.

Além das estreias internacionais, o evento faz a pré-estreia do aguardado O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. O filme é a escolha brasileira para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2026 e venceu os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor em Cannes.

Abaixo, separamos 15 bons filmes para assistir na Mostra nesse fim de semana. Confira:

O Agente Secreto

Brasil, 1977. Marcelo é um especialista em tecnologia de pouco mais de 40 anos que está em rota de fuga. Ele chega ao Recife durante a semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que ele procura.

Vencedor do prêmio de melhor direção (Kleber Mendonça Filho), de melhor ato (Wagner Moura), e do prêmio da crítica no Festival de Cannes.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h40

25/10 (sábado), às 16h40 Onde assistir: Cinesesc

No Other Choice

Man-su, especialista em fabricação de papel com 25 anos de experiência, leva uma vida tão plena que pode dizer a si mesmo, com convicção: “Tenho tudo o que preciso”. Ao lado da esposa Miri, dos dois filhos e de seus cães, vive dias felizes, até ser surpreendido pela notícia de que foi demitido.

Apesar da determinação, ele passa mais de um ano pulando de entrevista em entrevista e se sustentando com um trabalho no comércio. Em pouco tempo, começa a correr o risco de perder a casa pela qual tanto lutou. O filme é uma adaptação do livro O Corte, de Donald E. Westlake.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h30

25/10 (sábado), às 16h30 Onde assistir: Sato Cinema

A Incrível Eleanor

Após uma perda devastadora, Eleanor Morgenstein, de 94 anos, se muda da Flórida para Nova York para viver com sua filha e seu neto, na esperança de se reconectar com a família. Um dia, sem se dar conta, ela entra em um grupo de apoio ao qual não pertence exatamente e acaba revelando uma história que, inadvertidamente, lhe traz um nível de atenção que não pretendia. O filme marca a estreia de Scarlett Johanson na direção e foi exibido no Festival de Cannes.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h30

25/10 (sábado), às 21h30 Onde assistir: Multiplex Playarte Marabá - Sala 1

A História do Som

Em 1917, Lionel — um jovem e talentoso estudante de música — conhece David no Conservatório de Boston. Eles se aproximam pelo profundo amor que compartilham pela música folk popular. Anos depois, Lionel recebe uma carta de David, que os leva a uma viagem improvisada pelo interior do Maine para coletar canções folk tradicionais. Este encontro inesperado, o caso de amor que nasce dele e a música que coletam e preservam vão influenciar o curso da vida de Lionel muito além de sua própria consciência.

O filme foi exibido no Festival de Cannes.

Data e horário: 26/10 (domingo), às 13h45

26/10 (domingo), às 13h45 Onde assistir: Espaço Petrobrás de Cinema - Sala 2

Springsteen: Salve-me do Desconhecido

Baseado no livro de Warren Zanes, o filme mostra a criação do álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, de 1982. Na época, ele era um jovem músico à beira do estrelato global, lutando para conciliar as pressões do sucesso com os fantasmas do seu passado. Captado em um gravador de 4 canais no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um momento crucial em sua vida e é considerado uma de suas obras mais importantes — um disco acústico cru e atormentado, povoado por almas perdidas em busca de algo para acreditar.

O filme foi exibido no BFI London Film Festival.

Data e horário: 26/10 (domingo), às 18h30

26/10 (domingo), às 18h30 Onde assistir: Cinemateca Sala Petrobras

Blue Moon

Na noite de 31 de março de 1943, o lendário letrista Lorenz Hart, convivendo com uma crise pessoal e criativa, se encontra no bar Sardi’s, enquanto seu antigo parceiro Richard Rodgers comemora a estreia triunfal de seu revolucionário musical “Oklahoma!”.

O filme foi vencedor do prêmio de melhor atuação coadjuvante, para Andrew Scott, no Festival de Berlim.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 13h30 e 26/10 (domingo), às 18h30

25/10 (sábado), às 13h30 e 26/10 (domingo), às 18h30 Onde assistir: Cinemateca Sala Petrobras (sábado) e Cinesesc (domingo)

O Beijo da Mulher Aranha

Argentina, 1983. Enquanto a ditadura militar trava uma campanha brutal contra seus inimigos políticos, dois prisioneiros são forçados a dividir uma cela em Buenos Aires. Conforme os dias se transformam em semanas, um deles começa a contar com carinho sobre seu filme favorito, “O Beijo da Mulher-Aranha”, um melodrama em Technicolor estrelado pela diva Ingrid Luna, que interpreta uma mulher tentando escapar de um predador mítico cujo beijo leva à morte. Juntos, os homens conjuram o filme dentro dos muros da prisão. Baseado no livro homônimo de Manuel Puig e no musical de Terrence McNally.

O filme foi exibido nos festivais de Sundance e Locarno.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 13h40

25/10 (sábado), às 13h40 Onde assistir: Cinesala

Para Vigo Me Voy!

O documentário que mergulha na obra de Carlos Diegues, cineasta que retratou a história e o espírito do Brasil desde 1961. O longa navega entre os filmes dele e sua trajetória pessoal, em trechos que intercalam com entrevistas do diretor ao longo de 60 anos. Exibido no Festival de Cannes.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h20

25/10 (sábado), às 21h20 Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 1

A Irmã Mais Nova

Fátima tem 17 anos e é a caçula de três irmãs. Ela tenta, com alguma cautela, trilhar seu próprio caminho, dividida entre novos desejos, a descoberta de sua atração por outras mulheres e a lealdade à sua calorosa família franco-argelina. Depois que ingressa na universidade em Paris, ela começa a namorar, fazer amigos e passa a explorar um universo até então desconhecido, enquanto enfrenta um dilema atemporal e doloroso: como permanecer fiel a si mesma quando conciliar diferentes partes da própria identidade parece impossível?

Vencedor do prêmio de melhor atriz, para Nadia Melliti, e da Palma Queer no Festival de Cannes.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h40

25/10 (sábado), às 16h40 Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 1

Cinco Tipos de Medo

Bella Campos é Marlene em "Cinco Tipos de Medo", vencedor do Festival de Gramado (Cinco Tipos de Medo/ Divulgação)

Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

Vencedor do prêmio de Melhor Filme de Longa-Metragem do Festival de Gramado.

Data e horário: 26/10 (domingo), às 13h00

26/10 (domingo), às 13h00 Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 2

Cyclone

São Paulo, 1919. Desafiando todas as regras, uma jovem operária e dramaturga conquista uma cobiçada bolsa para estudar teatro em Paris, mas logo descobre que o maior obstáculo para realizar seu sonho é ter nascido em um mundo onde as mulheres nem sequer são donas do próprio corpo.

Data e horário: 26/10 (domingo), às 15h20

26/10 (domingo), às 15h20 Onde assistir: Instituto Moreira Salles - Paulista

Quase Deserto

Em uma Detroit pós-pandêmica, dois imigrantes latinos sem documentos se veem envolvidos em um assassinato e, sem querer, resgatam a única testemunha: uma mulher com uma síndrome rara que lhe dá olhos infantis, dificuldades de socialização e uma percepção além do comum — ela enxerga o que ninguém mais vê. Agora, essa tríade improvável protagoniza sua própria aventura, onde redenção, traição e ironia se entrelaçam em meio aos escombros de uma cidade que esconde segredos sujos sob o disfarce de reconstrução. Com direção de José Eduardo Belmonte.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h30 e 26/10 (domingo), às 15h30

25/10 (sábado), às 21h30 e 26/10 (domingo), às 15h30 Onde assistir: Espaço Petrobras de Cinema - Sala 1 (sábado) e Cinemateca - Sala Oscarito (domingo)

A Morte Não Existe

Após uma tentativa frustrada de um ataque armado a grandes proprietários de terra, Hélène abandona seus companheiros e se refugia no meio da floresta. Enquanto Manon, uma de suas amigas e cúmplices, retorna para assombrá-la, Hélène se vê revisitando suas convicções e escolhas em um lugar em que metamorfoses e transformações quebram a ordem e lógica natural das coisas.

Exibido na Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes e no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, onde recebeu uma menção especial pela trilha sonora original.

Data e horário: 26/10 (domingo), às 14h00

26/10 (domingo), às 14h00 Onde assistir: Espaço Petrobras de Cinema - Sala 3

Almas Mortas

Em 1890 — ano do censo dos EUA — o caos irrompe quando um estranho chamado Strindler chega a uma pequena cidade do Arizona e pede dinheiro em troca de fornecer os nomes de trabalhadores mexicanos mortos. Baseado no livro homônimo de Nikolai Gogol.

Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h10

25/10 (sábado), às 16h10 Onde assistir: Cine Segall

O Espaço Mais Profundo em Nós

Kaori, uma mulher alorromântica e assexual, conhece Takeru e passa a sentir algo diferente de tudo o que já havia experimentado. Os dois criam um relacionamento, mas pouco antes de ficarem noivos, Takeru morre por suicídio. Ela então convida Nakano, escritor e melhor amigo de Takeru, a acompanhá-la até o local onde ele tirou a própria vida. Juntos, os dois percorrem a cidade buscando descobrir o Takeru que nenhum dos dois chegou a conhecer.