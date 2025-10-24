Casual

Mostra de Cinema de São Paulo: 15 filmes para assistir no fim de semana

Programação inclui primeiro trabalho de Scarlett Johanson na direção, longa premiado no Festival de Gramado e título de Kleber Mendonça Filho

Mostra de Cinema de SP: veja o que assistir no fim de semana (Divulgação)

Luiza Vilela
Repórter de Casual

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19h20.

Tudo sobreMostra Internacional de Cinema de São Paulo
Saiba mais

O fim de semana na capital paulista chega mais animado para os cinéfilos. A 49ª Mostra Internacional de Cinema de São Pauloum dos maiores festivais de filmes do Brasil, está chegando aos últimos dias — e traz à cidade uma programação recheada de títulos premiados em alguns dos maiores eventos cinematográficos do mundo.

De Berlim a Sundance, o evento foca em longas-metragens que ainda não chegaram ao circuito comercial de cinema do Brasil. É o caso de No Other Choicedo sul-coreano Park Chan-Wook (Trilogia de Vingança), vencedor do prêmio do público de filme internacional no Festival de Toronto. O Som da Quedada alemã Mascha Schilinki, vencedor do Prêmio do Júri do Festival de Cannes, é outro exemplo.

A Mostra inclui também na programação o vencedor do Leão de Ouro em Veneza de 2025, Pai Mãe Irmã Irmãode Jim Jarmusch. E traz a São Paulo o diretor iraniano Jafar Panahi, que será homenageado com o Prêmio Humanidade, pelo filme Foi Apenas um Acidente. A produção levou a Palma de Ouro em Cannes.

Além das estreias internacionais, o evento faz a pré-estreia do aguardado O Agente Secretode Kleber Mendonça Filho, estrelado por Wagner Moura. O filme é a escolha brasileira para uma vaga na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar de 2026 e venceu os prêmios de Melhor Ator e Melhor Diretor em Cannes.

Abaixo, separamos 15 bons filmes para assistir na Mostra nesse fim de semana. Confira:

O Agente Secreto

yt thumbnail

Brasil, 1977. Marcelo é um especialista em tecnologia de pouco mais de 40 anos que está em rota de fuga. Ele chega ao Recife durante a semana do Carnaval, na esperança de reencontrar o filho, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que ele procura.

Vencedor do prêmio de melhor direção (Kleber Mendonça Filho), de melhor ato (Wagner Moura), e do prêmio da crítica no Festival de Cannes.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h40
  • Onde assistir: Cinesesc

No Other Choice

yt thumbnail

Man-su, especialista em fabricação de papel com 25 anos de experiência, leva uma vida tão plena que pode dizer a si mesmo, com convicção: “Tenho tudo o que preciso”. Ao lado da esposa Miri, dos dois filhos e de seus cães, vive dias felizes, até ser surpreendido pela notícia de que foi demitido. 

Apesar da determinação, ele passa mais de um ano pulando de entrevista em entrevista e se sustentando com um trabalho no comércio. Em pouco tempo, começa a correr o risco de perder a casa pela qual tanto lutou. O filme é uma adaptação do livro O Corte, de Donald E. Westlake.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h30
  • Onde assistir: Sato Cinema

A Incrível Eleanor 

yt thumbnail

Após uma perda devastadora, Eleanor Morgenstein, de 94 anos, se muda da Flórida para Nova York para viver com sua filha e seu neto, na esperança de se reconectar com a família. Um dia, sem se dar conta, ela entra em um grupo de apoio ao qual não pertence exatamente e acaba revelando uma história que, inadvertidamente, lhe traz um nível de atenção que não pretendia. O filme marca a estreia de Scarlett Johanson na direção e foi exibido no Festival de Cannes.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h30
  • Onde assistir: Multiplex Playarte Marabá - Sala 1

A História do Som 

yt thumbnail

Em 1917, Lionel — um jovem e talentoso estudante de música — conhece David no Conservatório de Boston. Eles se aproximam pelo profundo amor que compartilham pela música folk popular. Anos depois, Lionel recebe uma carta de David, que os leva a uma viagem improvisada pelo interior do Maine para coletar canções folk tradicionais. Este encontro inesperado, o caso de amor que nasce dele e a música que coletam e preservam vão influenciar o curso da vida de Lionel muito além de sua própria consciência.

O filme foi exibido no Festival de Cannes.

  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 13h45
  • Onde assistir: Espaço Petrobrás de Cinema - Sala 2

Springsteen: Salve-me do Desconhecido 

yt thumbnail

Baseado no livro de Warren Zanes, o filme mostra a criação do álbum “Nebraska”, de Bruce Springsteen, de 1982. Na época, ele era um jovem músico à beira do estrelato global, lutando para conciliar as pressões do sucesso com os fantasmas do seu passado. Captado em um gravador de 4 canais no quarto de Springsteen em Nova Jersey, o álbum marcou um momento crucial em sua vida e é considerado uma de suas obras mais importantes — um disco acústico cru e atormentado, povoado por almas perdidas em busca de algo para acreditar.

O filme foi exibido no BFI London Film Festival.

  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 18h30
  • Onde assistir: Cinemateca Sala Petrobras

Blue Moon 

yt thumbnail

Na noite de 31 de março de 1943, o lendário letrista Lorenz Hart, convivendo com uma crise pessoal e criativa, se encontra no bar Sardi’s, enquanto seu antigo parceiro Richard Rodgers comemora a estreia triunfal de seu revolucionário musical “Oklahoma!”.

O filme foi vencedor do prêmio de melhor atuação coadjuvante, para Andrew Scott, no Festival de Berlim.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 13h30 e 26/10 (domingo), às 18h30
  • Onde assistir: Cinemateca Sala Petrobras (sábado) e Cinesesc (domingo)

O Beijo da Mulher Aranha

yt thumbnail

Argentina, 1983. Enquanto a ditadura militar trava uma campanha brutal contra seus inimigos políticos, dois prisioneiros são forçados a dividir uma cela em Buenos Aires. Conforme os dias se transformam em semanas, um deles começa a contar com carinho sobre seu filme favorito, “O Beijo da Mulher-Aranha”, um melodrama em Technicolor estrelado pela diva Ingrid Luna, que interpreta uma mulher tentando escapar de um predador mítico cujo beijo leva à morte. Juntos, os homens conjuram o filme dentro dos muros da prisão. Baseado no livro homônimo de Manuel Puig e no musical de Terrence McNally.

O filme foi exibido nos festivais de Sundance e Locarno.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 13h40
  • Onde assistir: Cinesala

Para Vigo Me Voy!

O documentário que mergulha na obra de Carlos Diegues, cineasta que retratou a história e o espírito do Brasil desde 1961. O longa navega entre os filmes dele e sua trajetória pessoal, em trechos que intercalam com entrevistas do diretor ao longo de 60 anos. Exibido no Festival de Cannes.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h20
  • Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 1

A Irmã Mais Nova

yt thumbnail

Fátima tem 17 anos e é a caçula de três irmãs. Ela tenta, com alguma cautela, trilhar seu próprio caminho, dividida entre novos desejos, a descoberta de sua atração por outras mulheres e a lealdade à sua calorosa família franco-argelina. Depois que ingressa na universidade em Paris, ela começa a namorar, fazer amigos e passa a explorar um universo até então desconhecido, enquanto enfrenta um dilema atemporal e doloroso: como permanecer fiel a si mesma quando conciliar diferentes partes da própria identidade parece impossível?

Vencedor do prêmio de melhor atriz, para Nadia Melliti, e da Palma Queer no Festival de Cannes.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h40
  • Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 1

Cinco Tipos de Medo

Bella Campos é Marlene em "Cinco Tipos de Medo", vencedor do Festival de Gramado (Cinco Tipos de Medo/ Divulgação)

Murilo, um jovem músico em luto, se envolve com Marlene, enfermeira presa a um relacionamento abusivo com um traficante. Suas histórias cruzam as de Luciana, policial movida por vingança, e Ivan, advogado com intenções ocultas. Cinco vidas aparentemente desconectadas colidem num caminho sem volta.

Vencedor do prêmio de Melhor Filme de Longa-Metragem do Festival de Gramado.

  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 13h00
  • Onde assistir: Reserva Cultural - Sala 2

Cyclone

yt thumbnail

São Paulo, 1919. Desafiando todas as regras, uma jovem operária e dramaturga conquista uma cobiçada bolsa para estudar teatro em Paris, mas logo descobre que o maior obstáculo para realizar seu sonho é ter nascido em um mundo onde as mulheres nem sequer são donas do próprio corpo.

  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 15h20
  • Onde assistir: Instituto Moreira Salles - Paulista

Quase Deserto

yt thumbnail

Em uma Detroit pós-pandêmica, dois imigrantes latinos sem documentos se veem envolvidos em um assassinato e, sem querer, resgatam a única testemunha: uma mulher com uma síndrome rara que lhe dá olhos infantis, dificuldades de socialização e uma percepção além do comum — ela enxerga o que ninguém mais vê. Agora, essa tríade improvável protagoniza sua própria aventura, onde redenção, traição e ironia se entrelaçam em meio aos escombros de uma cidade que esconde segredos sujos sob o disfarce de reconstrução. Com direção de José Eduardo Belmonte.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 21h30 e 26/10 (domingo), às 15h30
  • Onde assistir: Espaço Petrobras de Cinema - Sala 1 (sábado) e Cinemateca - Sala Oscarito (domingo)

A Morte Não Existe

yt thumbnail

Após uma tentativa frustrada de um ataque armado a grandes proprietários de terra, Hélène abandona seus companheiros e se refugia no meio da floresta. Enquanto Manon, uma de suas amigas e cúmplices, retorna para assombrá-la, Hélène se vê revisitando suas convicções e escolhas em um lugar em que metamorfoses e transformações quebram a ordem e lógica natural das coisas.

Exibido na Quinzena dos Cineastas do Festival de Cannes e no Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, onde recebeu uma menção especial pela trilha sonora original.

  • Data e horário: 26/10 (domingo), às 14h00
  • Onde assistir: Espaço Petrobras de Cinema - Sala 3

Almas Mortas

yt thumbnail

Em 1890 — ano do censo dos EUA — o caos irrompe quando um estranho chamado Strindler chega a uma pequena cidade do Arizona e pede dinheiro em troca de fornecer os nomes de trabalhadores mexicanos mortos. Baseado no livro homônimo de Nikolai Gogol.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h10
  • Onde assistir: Cine Segall

O Espaço Mais Profundo em Nós

yt thumbnail

Kaori, uma mulher alorromântica e assexual, conhece Takeru e passa a sentir algo diferente de tudo o que já havia experimentado. Os dois criam um relacionamento, mas pouco antes de ficarem noivos, Takeru morre por suicídio. Ela então convida Nakano, escritor e melhor amigo de Takeru, a acompanhá-la até o local onde ele tirou a própria vida. Juntos, os dois percorrem a cidade buscando descobrir o Takeru que nenhum dos dois chegou a conhecer.

  • Data e horário: 25/10 (sábado), às 16h10
  • Onde assistir: Cine Segall
