Nasa revela imagem do sol "sorrindo"; Veja foto

A Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, divulgou na última quarta-feira, 26, uma imagem do sol que lembra um rosto sorrindo.

A agência brincou com a semelhança e disse que captou o "sorriso do sol". Segundo a Nasa, as manchas escuras no sol, identificadas com luz ultravioleta, que rementem a uma boca e olhos são buracos coronários e regiões onde o vento solar sai com força para o espaço.

Segundo especialistas consultados pelo jornal britânico "The Guardian", os buracos coronários podem significar que acontecerá uma tempestade solar. O fenômeno é uma erupção de massa e energia da superfície solar que deformará o campo magnético da Terra. O resultado será mais luz vista nos polos Norte e Sul.

A agência especial americana tem um observatório do sol desde 2010. A intenção é estudar como a atividade solar é formada.

