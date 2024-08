A F-150 já domina o mercado dos EUA. Qual a estratégia para o Brasil?

A Ford F-150 é um ícone da indústria automobilística mundial e o veículo mais vendido nos Estados Unidos há 47 anos. No entanto, o sucesso nos EUA não se reflete no mercado brasileiro. Por aqui, a liderança no segmento de picapes grandes pertence à Ram Classic, que vendeu 937 unidades no primeiro semestre deste ano, segundo dados da Fenabrave. A picape do oval azul teve 258 unidades emplacadas no mesmo período.

Se depender da Ford, essa situação deve mudar consideravelmente nos próximos meses. A montadora tem um plano traçado para alcançar a liderança no segmento no Brasil com o lançamento da nova F-150. O modelo passou por um facelift que a deixou mais moderna e atual, mas ainda assim clássica. Um dos grandes atrativos e a aposta da Ford para mudar esse cenário é o preço e a garantia.

A F-150 chega por aqui em duas versões: a Lariat e a Lariat Black, com acabamento cromado ou preto. Ambas são completas e têm o preço de R$ 519.990, o mesmo valor do modelo anterior Platinum. Há alguns itens opcionais, mas eles são mais acessórios. A garantia, que antes era de três anos, agora é de cinco anos. As encomendas podem ser feitas a partir desta segunda-feira, 26. Quem pedir agora receberá a picape em outubro ou novembro.

Mudança no design

O design da F-150 ficou mais moderno e robusto, seguindo o DNA da família Raça Forte. A nova frente traz faróis com luzes de assinatura em formato de "F" estilizado, da Ford. A grade, com duas barras horizontais, tem acabamento cromado na versão Lariat e em preto brilhante na Lariat Black, padrão que se repete nos retrovisores, maçanetas e nas novas rodas de 20 polegadas. Já os para-choques são cromados na Lariat e na cor da carroceria na versão Black.

A F-150 é o primeiro modelo a exibir o novo logotipo oval da Ford, com friso e letras brancas em vez do tradicional cromado. O emblema, aplicado na grade dianteira, é mais um item de personalização dos modelos, com fundo azul na Lariat e preto na versão Black.

Outra grande novidade é a tampa da caçamba multiacesso, chamada Pro Access, que pode ser aberta tanto da forma tradicional quanto lateralmente. Junto com o novo degrau embutido no para-choque, ela torna o acesso ao compartimento de carga mais fácil, principalmente quando o veículo é usado com reboque.

Motor e desempenho

A nova F-150 vem de série com o pacote off-road FX4, composto por protetores metálicos e suspensão com tunagem especial para fora de estrada, e tanque estendido de 136 litros com autonomia de mais de 1.000 km.

“Ela é a picape mais potente do Brasil, com o motor V8 5.0 de 405 cv e torque de 56,7 kgfm, que acelera de 0 a 100 km/h em 7,1 segundos e tem a melhor relação peso/potência do mercado, de 5,89 kg/cv”, explica André Oliveira, diretor de Engenharia da Ford América do Sul.

“O seu consumo, de 6,3 km/l na cidade e 8,6 km/l na estrada, também é o mais econômico do segmento, com grade aerodinâmica ativa e sistema start-stop", completa.