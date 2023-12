Conheça as datas comemorativas e feriados de dezembro de 2023

Com 31 dias, o mês de dezembro marca o fim do ano e possui diversas comemorações ao redor do mundo. Além do Natal e as comemorações de Ano novo, dezembro traz diversas datas que promovem discussões em várias frentes.

Hoje, dia 1, é dedicado mundialmente à Luta Contra a Aids. Essa campanha visa apoiar as pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a compreensão do vírus como um problema de saúde pública global.

No dia 10 de Dezembro, se destaca o Dia Internacional dos Diretos Humanos, data com intuito de promover a importância de assegurar os direitos do cidadão. Ela foi estipulada pela ONU que oficializou a Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Quais são os feriados de Dezembro?

Os feriados de Dezembro são dia 25 que se comemora o Natal, além do Reveillon, porém já no dia 1 de janeiro.

Que dia cai o Natal este ano?

Este ano, o Natal será em um domingo.

Que dia cai o Ano Novo este ano?

Este ano, assim como o Natal, o ano novo cai também em um domingo.

Veja os feriados e datas comemorativas de Dezembro