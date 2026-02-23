Carreira

Os três erros de George Washington que ofereceram valiosas lições de liderança hoje

Antes de virar presidente, ele falhou no campo de batalha — e aprendeu lições que mudaram sua forma de liderar

Close up detail of George Washington's portrait on the US One Dollar Note. (David M. Elmore/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 23 de fevereiro de 2026 às 05h00.

George Washington é o “pai da nação americana”, um líder firme, estratégico, quase incontestável. Mas sua trajetória começou de forma bem diferente.

Em 1754, aos 22 anos, Washington entrou na região selvagem da Pensilvânia com mais ambição do que experiência. Sua missão era confrontar forças francesas no território do Vale do Ohio, em uma disputa geopolítica que acabaria desencadeando uma guerra internacional.

O que ele encontrou ali não foi glória, mas sim erros, decisões precipitadas e derrotas, e foi exatamente ali que sua liderança começou a ser construída. 

Veja os três principais que líderes podem levar consigo nos dias de hoje. As informações foram retiradas de Fast Company.

1. Ambição sem preparo pode custar caro

Washington, como major da milícia da Virgínia, acreditava que liderar aquela missão garantiria prestígio e uma comissão formal no Exército Britânico.

Mas,após receber uma negativa formal dos franceses para deixarem o território, Washington decidiu agir militarmente. Um confronto mal calculado levou à morte de um oficial francês e desencadeou reações em cadeia que culminaram em sua derrota em Fort Necessity.

O jovem comandante percebeu rapidamente que coragem não substitui preparo, ou seja, liderança exige ambição — mas, principalmente, discernimento. Em ambientes competitivos, como o mercado atual, decisões precipitadas podem comprometer equipes, reputações e resultados.

2. O erro pode ser o maior professor estratégico

Após a derrota, Washington foi forçado a assinar um documento em francês — idioma que não dominava — assumindo responsabilidade pelo confronto.

Ali ele aprendeu algo que carregaria por toda a vida: a importância de entender o terreno antes de agir.

Anos depois, durante a Revolução Americana, Washington adotaria uma postura muito mais cautelosa, estratégica e paciente. Em vez de buscar confrontos diretos a qualquer custo, passou a preservar forças, escolher batalhas e jogar o jogo de longo prazo.

Grandes líderes não são aqueles que nunca erram, mas que transformam o erro em inteligência estratégica.

3. Resiliência constrói autoridade real

O fracasso, na verdade, moldou a maturidade e a carreira de Washington. Ele voltou ao campo de batalha mais preparado, entendeu seus limites, aprendeu a ouvir conselheiros, desenvolveu autocontrole e refinou sua leitura política.

Essa transformação foi essencial para que, duas décadas depois, liderasse com disciplina e visão durante a Revolução Americana. A autoridade que conhecemos não nasceu do sucesso imediato, mas da superação pública de um fracasso.

Para qualquer profissional em posição de liderança, essa é uma das lições mais relevantes: reputação sólida se constrói na forma como se reage às adversidades.

