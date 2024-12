Os aplicativos de música são uma forma de ter acesso fácil e rápido a uma quantidade quase infinita de artistas e gêneros musicais de todo o mundo. Entre eles, o Spotify é um dos mais populares e seus usuários têm a opção de criar playlists personalizadas para ouvir no trabalho, na academia, enquanto estudam, para ouvir com os amigos ou família nesta época de festas de final de ano.

Esse é um recurso prático e fácil de entender como funciona. Veja o passo a passo:

Como criar uma playlist no Spotify

Há duas maneiras de criar uma playlist no Spotify. Uma delas é buscando as músicas que deseja de forma aleatória no aplicativo e outra é selecionando as músicas que já estão dentro da sua biblioteca. Entenda abaixo:

1 - Baixe de forma gratuita o aplicativo do Spotify na Apple Store ou na Play Store;

2 - Faça login na sua conta;

3 - Vá até a barra de buscas e digite o nome da música que procura e clique sobre ela;

4 - Após ela começar a tocar, clique nos três pontos que aparecem no canto superior direito;

5 - Clique em "adicionar à playlist";

6 - Clique em "nova playlist";

7 - Dê um nome para a playlist;

8 - Clique em "criar";

Caso queira buscar opções entre suas músicas que já estão salvas:

1 - No canto inferior direito, clique em "sua biblioteca";

2 - Clique no ícone de mais (+) localizado no canto superior direito;

3 - Clique em playlist;

4 - Escolha um nome e clique em criar;

5 - Adicione as músicas desejadas.