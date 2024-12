Quais foram os melhores shows de 2024? Relembre as apresentações que ocorreram no Brasil

O ano de 2024 foi marcante para os amantes de shows, com grandes espetáculos realizados no Brasil por artistas brasileiros e internacionais. Além dos tradicionais festivais de música, as turnês trouxeram um alto nível de produção, consolidando um saldo extremamente positivo no cenário do entretenimento.

Entre os grandes nomes da música brasileira, muitos surpreenderam o público com apresentações memoráveis, turnês especiais e algumas de despedida dos palcos. Recentemente, o cantor Djavan encerrou sua turnê "D" com um show empolgante no Rio de Janeiro.

Outro destaque do ano foi a banda BaianaSystem, que surpreendeu o público durante sua apresentação no Lollapalooza. 2024 também foi um ano especial para a cantora Liniker, que além de agitar várias cidades brasileiras com suas turnês, foi vencedora da categoria "Artista do Ano" no Prêmio Multishow.

O momento também marca a despedida de alguns artistas, como a banda Sepultura, que se prepara para se deixar os palcos. Assim como o cantor Gilberto Gil, que realiza sua turnê "Tempo Rei" até a junho de 2025 para marcar sua aposentadoria dos shows.

Na reta final de 2024, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia deram o que falar com sua turnê em diversas cidades brasileiras, com clássicos da carreira dos cantores. Os artistas ainda têm vários shows programados ao longo de 2025.

Quais foram as novidades da música internacional?

No palco internacional, não faltaram apresentações de peso. Lauryn Hill fez uma performance brilhante, com a participação especial de Wyclef Jean. Paul McCartney emocionou os fãs brasileiros com a turnê "Got Back", e Madonna encerrou a "Celebration Tour" com mais de um milhão de pessoas na Praia de Copacabana. Eventos marcantes também incluíram o anúncio da aposentadoria de Nicko McBrain durante o show do Iron Maiden e a estreia de Eloy Casagrande no Slipknot, em uma performance eletrizante.

Confira a seguir os shows nacionais e internacionais mais marcantes deste ano:

Os principais shows nacionais de 2024

BaianaSystem (Lollapalooza)

Marcelo D2 (Iboru)

Planet Hemp - Baseado em Fatos Reais: 30 anos de fumaça

Djavan (Encerramento da turnê D - Tim Rio)

Liniker (Turnê Caju)

Black Pantera (Perpétuo - abertura para Living Colour)

Mano Brown (Boogie Naipe / Chic Show)

Sepultura (Celebrating Life Through Death)

Caetano e Bethânia

Yago Oproprio (Turnê Oproprio)

Os principais shows internacionais de 2024

Slipknot (Knotfest)

Paul McCartney (Got Back)

Madonna (The Celebration Tour)

Linkin Park (From Zero)

Lauryn Hill (Chic Show)

Limp Bizkit (Lollapalooza)

Iron Maiden (Future Past Tour)

Deep Purple (=1 More Time Tour)

Living Colour

The Smashing Pumpkins (The World is a Vampire Tour)