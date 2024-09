Com Patrícia Abravanel no comando, Show do Milhão volta ao SBT nesta segunda-feira

O famoso programa "Show do Milhão", que marcou época na televisão brasileira sob o comando de Silvio Santos, volta às telinhas do SBT em uma edição antecipada. A nova temporada estreia nesta segunda-feira, 9, duas semanas após o falecimento do apresentador e fundador da emissora. Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, assume a apresentação do programa. As informações são do UOL.

O retorno do "Show do Milhão" estava previsto inicialmente para 2025, mas foi antecipado após a morte de Silvio Santos. O programa, que foi ao ar pela primeira vez entre 1999 e 2003, será revivido com algumas novidades, mas mantendo a essência que o consagrou, como a popular ajuda dos universitários. A nova temporada conta com o patrocínio da Universidade Cruzeiro do Sul EAD.

Único vencedor do prêmio de R$ 1 milhão

Embora o "Show do Milhão" tenha sido um sucesso de audiência e tenha distribuído prêmios em várias edições, apenas uma pessoa levou o prêmio máximo de R$ 1 milhão. O aposentado Sidiney de Moraes, do Mato Grosso do Sul, foi o único participante a acertar a pergunta final em 2001. Aos 66 anos, Sidiney conseguiu responder corretamente uma questão sobre as datas de nascimento e registro do então presidente Luiz Inácio Lula da Silva (6 e 27 de outubro).

Com o valor ganho, Sidiney distribuiu parte do prêmio entre seus familiares, segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo em 2022. Ele destinou R$ 100 mil para cada um de seus dois filhos e ainda fez doações menores para outros parentes próximos, consolidando seu gesto de generosidade após o feito histórico no programa.

O legado do Show do Milhão

O "Show do Milhão" não só marcou a televisão brasileira como também lançou tendências em programas de auditório e de perguntas e respostas. Ao longo dos anos, a atração teve dois retornos, um em 2009, com Silvio Santos ainda à frente, e outro em 2021, quando foi comandado por Celso Portiolli. Agora, sob o comando de Patrícia Abravanel, o programa espera repetir o sucesso e atrair novas gerações de espectadores.

O formato original do programa é inspirado em um modelo clássico internacional de perguntas e respostas, com uma estrutura de premiação que aumenta a cada questão respondida corretamente. No entanto, o "Show do Milhão" conquistou o público brasileiro com sua abordagem descontraída e a figura carismática de Silvio Santos, que tornou cada edição uma experiência memorável.