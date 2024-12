Com a CCXP24, streaming de audiobooks da Amazon quer o protagonismo no universo literário

Devorar histórias de ficção não é uma tarefa difícil para os jovens. Muitos entusiastas de aventuras e fantasia são abertos não apenas às novas narrativas mas também às tecnologias que brincam com a imaginação. E consumir livros no formato de áudio pode ser um pontapé para um entretenimento até então pouco convencional.

Essa é a pegada da Audible para conquistar o público geek na CCXP24, que acontece nos dias 5, 6, 7 e 8, em São Paulo. O serviço da Amazon para audiobooks, podcasts e audio stories participa do festival de cultura pop como content partner, com o intuito de fisgar os apaixonados por boas histórias — principalmente se a maneira mais fácil de conhecê-las for pelos fones de ouvido.

Para quem ainda não conhece, o serviço da Amazon para contação de histórias não tem nada a ver com podcasts. O streaming de audiobooks, que chegou ao Brasil em 2023, permite ao usuário ouvir diversas opções de livros em formato de áudio. É uma alternativa para o consumo de literatura para quem têm agendas apertadas, vive na correria do trabalho ou prefere ouvir histórias em vez da lê-las, de fato.

Neste ano, a empresa faz a estreia na CCXP com uma estratégia ousada de estabelecer liderança no setor do entretenimento. A ideia é dar um 'match' não apenas com os nerds, mas com leitores de diferentes perfis, conta Adriana Alcântara, diretora-geral de Audible Amazon, à EXAME.

“O público geek e o ambiente do Fandom contam com uma experiência imersiva enorme e uma sinergia semelhante às da Audible, que oferece aventuras e entretenimento por meio do áudio. Essa é uma oportunidade valiosa para nos conectarmos com as pessoas fascinadas por grandes franquias, como a Marvel, e ampliar a forma como posicionamos a Audible, por meio de obras originais e participação nos paineis”, diz a executiva.

Transação milionária e estreia no Brasil

Em uma transação de US$ 300 milhões, a Audible foi incluída no portfólio do gigante do varejo em 2008, mas só em outubro de 2023 chegou oficialmente ao Brasil. Após um ano de operação por aqui, a empresa ambiciona maior visibilidade de seus serviços por meio da participação na CCXP.

“Esperamos uma curiosidade grande dos visitantes, porque a maioria dos brasileiros ainda está descobrindo a Audible. As pessoas se perguntam como determinadas histórias e franquias da cultura pop funcionam no formato de áudio. E queremos mostrar o quanto a plataforma pode ser indispensável em qualquer rotina”.

Quais são as novidades da Audible para CCXP?

Durante a CCXP, a Audible Amazon traz ao público a chance de conhecer de perto as histórias disponíveis em seu catálogo.

Nesta sexta-feira, 6, serão apresentadas novas produções originais brasileiras. No palco Thunder, a atriz Alice Braga e a ativista indígena Daiara Tukano apresentam Yawara – Uma História Oculta Sobre o Brasil, investigação jornalística que revela a existência de um relatório oficial sobre a destruição de áreas de preservação e o impacto nos povos originários.

Deive Pazos, do Jovem Nerd, com os atores Fabíula Nascimento e Samuel de Assis, anunciará T-Zombii 2, continuação da série de invasão zumbi lançada há 12 anos, que estará disponível em breve no Audible Brasil.

Já os humoristas do Porta dos Fundos, Thati Lopes, Caito Mainier e Daniel Furlan, lançarão Juízo Final, uma comédia em áudio sobre o apocalipse, protagonizada por Ed Gama e elenco de peso.

“Elaboramos uma programação robusta para gostos variados, para conquistar o público fiel às franquias de filmes, séries e livros, além de se conectar com o fandom dessas produções originais. Por isso, vamos apresentar originais novos, que ainda não entraram na plataforma", diz Adriana.

Liderança no universo literário

Para ganhar protagonismo dentro do mundo da literatura, a Audible se faz presente em vários espaços de entretenimento. Neste ano, participou da Bienal Internacional do Livro, Disney D23 e da Flip. A tendência é aproveitar todas as oportunidades de mostrar seu diferencial.

Além da meta de se consolidar no mercado de audiobooks, a marca pretende ser impulsionadora do hábito da leitura no Brasil. Mas o desafio será dos grandes: houve uma redução de 6,7 milhões de leitores no país nos últimos quatro anos, segundo a pesquisa Retratos da Leitura, divulgada em novembro. Pela primeira vez na série histórica do estudo, a proporção de não leitores é maior do que a de leitores: 53% das pessoas não leram nem parte de um livro – impresso ou digital – de qualquer gênero, incluindo didáticos, bíblia e religiosos, nos três meses anteriores à pesquisa.

Apesar da relutância de muitos brasileiros, Adriana Alcântara está otimista com o desempenho da Audible em 2025 e considera também a ascensão do mercado.

O setor de entretenimento em áudio, que inclui audiolivros, podcasts, streaming de música e rádio, deve manter um crescimento anual de 10% até o final da década, puxado por receitas de assinaturas, vendas unitárias, empréstimos digitais e parcerias com grandes empresas, como operadoras de telefonia, de acordo com dados da Bookwire, divulgados pelo relatório do site espanhol Dosdoce.

Nos últimos 15 anos, o segmento de audiolivros registrou crescimento consistente de dois dígitos ao ano, alcançando um valor de mercado de US$ 7 bilhões anuais. A consultoria Grand View Research informou que esse nicho deve atingir US$ 35 bilhões até 2030, com um crescimento anual projetado de 25% nos próximos sete anos, muito superior à taxa de 2% esperada para o mercado de livros físicos no mesmo período.

Atualmente, o catálogo da Audible já conta com obras para todos os gostos. De audiolivros de clássicos da literatura brasileira e estrangeira, até opções para vestibulandos, universitários e profissionais que querem evoluir em suas carreiras.

Para o próximo ano, a Audible vai lançar em seu catálogo pelo menos uma obra original por mês. Essa adição regular de conteúdo deve contemplar diversos gêneros. A companhia decidiu não abrir o tamanho do seu crescimento comercial e em base de usuários, mas a expectativa é elevar o número de assinantes, após resultados satisfatórios em seu primeiro ano no Brasil, segundo Adriana.

“Queremos oferecer uma experiência que se diferencia dos podcasts. São histórias imersivas e com áudios bem elaborados para atrair os ouvintes. Assim como nos streamings tradicionais, o usuário terá em mente que sempre haverá novidades na plataforma e que todos podem aproveitar. De ficções e fandons até livro-reportagem, empreendedorismo e produções documentais. Enfim, tudo. A Audible serve para todos os amantes de uma boa escrita”.

Confira a programação da Audible Amazon na CCXP 2024

Palco Thunder

6/12, das 16h30 às 17h15 - Audible Apresenta: Jornadas épicas em áudio com Jovem Nerd, Porta dos Fundos, Alice Braga e Daiara Tukano.

Palco Ultra

8/12, das 14h45 às 15h30 - Audible Apresenta: Angola Janga, a história premiada do herói nacional Zumbi dos Palmares, da HQ para o áudio.