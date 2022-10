Coldplay em Curitiba 2023: venda de ingressos começa nessa quinta-feira; veja como comprar

Começa hoje as venda de ingressos para o show do Coldplay em Curitiba que será em março de 2023. A banda anunciou no último dia 10 as novas datas de seus shows no Rio de Janeiro e São Paulo, adiados devido ao problema pulmonar de Chris Martin.

O show único em Curitiba, no Estádio Couto Pereira, será no dia 21 de março.

Bilheteria e Eventim: como comprar ingressos para o show do Coldplay em Curitiba?

Eventim

A venda de ingressos para o show do Coldplay em Curitiba será realizada pelo site Eventim.

Acesse: https://www.eventim.com.br/

Bilheteria

Estádio Couto Pereira - Curitiba

Rua Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória

Terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto em dias de jogo e shows

Novas datas do Coldplay no Brasil

Em São Paulo, os shows serão transferidos do Allianz Parque para o Estádio do Morumbi devido à disponibilidade do local, e agora acontecerão nos dias 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março de 2023.

Os shows no Rio de Janeiro permanecerão no Estádio Nilton Santos Engenhão, nas novas datas de 25 e 26 de março de 2023.

Rio de Janeiro, Estádio Nilton Santos Engenhão

11 de outubro de 2022 > 25 de março de 2023

12 de outubro de 2022 > 26 de março de 2023

São Paulo, Estádio do Morumbi (novo local)

15 de outubro de 2022 > 10 de março de 2023

16 de outubro de 2022 > 11 de março de 2023

18 de outubro de 2022 > 13 de março de 2023

19 de outubro de 2022 > 14 de março de 2023

21 de outubro de 2022 > 17 de março de 2023

22 de outubro de 2022 > 18 de março de 2023

Curitiba, Estádio Couto Pereira

21 de março de 2023

Preciso trocar o ingresso do show do Coldplay?

Todos os ingressos comprados para os shows de São Paulo continuam válidos, sem necessidade de trocá-los. Como o local foi trocado, as informações sobre a localização dos novos assentos serão enviadas pela Eventim diretamente por e-mail de quem comprou ingresso.

Para as apresentações no Rio de Janeiro, os ingressos adquiridos anteriormente serão válidos para as novas datas, não sendo necessária nenhuma ação dos portadores de ingressos.

Posso pedir reembolso dos show do Coldplay?

O Procon-SP informou que quem comprou ingresso para os shows terá três opções:

Receber um ressarcimento integral do valor pago pelo ingresso;

Receber um crédito para eventos futuros;

Aguardar as novas datas do evento e permanecer com seu ingresso atual.

O Procon também afirmou que é de responsabilidade da empresa realizadora do evento comunicar aos consumidores atualizações sobre o caso, como um eventual cancelamento do evento, ou futuras datas para sua realização.

Como pedir reembolso do show do Coldplay?

A Eventin explicou que caso alguém que comprou o ingresso opte pelo cancelamento da compra, terá o reembolso total, incluindo a taxa de serviço.

A empresa reforça que após o cancelamento da compra, os ingressos perdem a validade, impossibilitando o acesso ao evento na nova data. Não será aceito o cancelamento parcial do pedido.

É necessária a solicitação do cancelamento, conforme procedimento abaixo:

Compras realizadas por meio do site http://www.eventim.com.br

A) A partir de hoje, dia 10 de outubro, acesse o link https://cancelamento.eventim.com.bre efetue a sua solicitação de reembolso até o dia 12/11/2022.

B) O promotor do evento é o responsável por reembolsar os valores de compra dos ingressos, sendo o sistema da Eventim o meio que direciona a sua solicitação de estorno à conta corrente indicada pelo cliente através do link acima. O prazo para visualizar o estorno é de até 30 dias após finalizado o processo de solicitação de reembolso no sistema, dentro do prazo estabelecido pelo PROMOTOR.

C) A partir da disponibilização dos recursos pelo PROMOTOR do Evento, o cancelamento é realizado automaticamente e o valor dos ingressos serão estornados de acordo com os termos e condições de uso previstos em https://www.eventim.com.br/help/terms/ . Haverá reembolso de taxas de serviços.

Compras realizadas em canal presencial (Bilheteria ou Ponto de Venda):

A) Dirija-se às bilheterias oficiais a partir de 13 de outubro de 2022, sua solicitação deve ser submetida até o dia 12 de novembro de 2022:

Jeunesse Arena – Rio de Janeiro

Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra da Tijuca

Terça-feira a sábado das 10h às 17h

Allianz Parque – São Paulo

Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes

Terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto em dias de jogo e shows

Estádio do Morumbi - São Paulo

Bilheteria 5 - Av. Giovanni Gronchi, 1866 - Morumbi

Terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto em dias de jogo e shows

Estádio Couto Pereira - Curitiba

Rua Ubaldino do Amaral, 37 - Alto da Glória

Terça-feira a sábado, das 10h às 17h, exceto em dias de jogo e shows

B) Será efetuado um depósito em conta bancária. Processo será a partir da devolução do ingresso na bilheteria, conforme dados que o cliente deve informar ao atendente, no prazo de até 20 dias.

