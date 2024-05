Cinema em casa: os 15 melhores filmes para assistir na Max em 2024

O frio chegou e com ele aparece também aquela vontade quase incontrolável de puxar uma coberta, fazer uma pipoca e escolher um bom filme para assistir de noite ou aos fins de semana. No final de 2023 e no começo de 2024, houve excelentes estreias no cinema — e boa parte delas já chegou no streaming.

Separamos abaixo os 20 melhores filmes para assistir na Max (antiga HBO Max), de gêneros variados e que foram bem-avaliados pela crítica. Confira:

1. Interestellar (2014)

Sinopse: No futuro da Terra, uma praga global nas colheitas e um segundo Dust Bowl estão lentamente a tornar o planeta inabitável. O professor Brand (Michael Caine), um brilhante físico da NASA, está trabalhando em planos para salvar a humanidade transportando a população da Terra para um novo lar através de um buraco de minhoca. Mas primeiro, Brand deve enviar o ex-piloto da NASA Cooper (Matthew McConaughey) e uma equipe de pesquisadores através do buraco de minhoca e através da galáxia para descobrir qual dos três planetas poderia ser o novo lar da humanidade.

Onde assistir: Max

2. Duna (2021 e 2024)

Sinopse: Paul Atreides, um jovem brilhante e talentoso nascido em um grande destino além de sua compreensão, deve viajar para o planeta mais perigoso do universo para garantir o futuro de sua família e de seu povo. À medida que forças políticas explodem em conflito sobre o fornecimento exclusivo do recurso mais precioso existente no planeta, apenas aqueles que conseguirem vencer o seu próprio medo sobreviverão.

A maior aposta do diretor Denis Villeneuve já tem seu primeiro e segundo títulos disponíveis no streaming.

Onde assistir: Max

3. O Lobo de Wall Street (2014)

Sinopse: Em 1987, Jordan Belfort (Leonardo DiCaprio) consegue um emprego inicial em uma corretora de Wall Street. No início da década de 1990, ainda na casa dos 20 anos, Belfort funda sua própria empresa, a Stratton Oakmont. Junto com seu tenente de confiança (Jonah Hill) e um alegre grupo de corretores, Belfort faz uma enorme fortuna fraudando milhões de investidores ricos. No entanto, enquanto Belfort e os seus comparsas participam numa mistura hedonista de sexo, drogas e emoções, a SEC e o FBI aproximam-se do seu império de excessos.

Onde assistir: Max

4. A Pele que Habito (2001)

Sinopse: Desde que sua amada esposa sofreu queimaduras horríveis em um acidente de carro, o Dr. Robert Ledgard (Antonio Banderas), um habilidoso cirurgião plástico, tenta desenvolver uma nova pele que possa salvar a vida das vítimas de queimaduras. Finalmente, após 12 anos, Ledgard criou uma pele que protege o corpo, mas ainda é sensível ao toque. Com a ajuda de sua fiel governanta (Marisa Paredes), Ledgard testa sua criação em Vera (Elena Anaya), que é mantida prisioneira contra sua vontade na mansão do médico.

Onde assistir: Max

5. Advogado do Diabo (1997)

Sinopse: Kevin recebe uma oferta irresistível de um escritório de advocacia em Nova York e se muda para a cidade com a esposa. Logo ele se deixa consumir pelo trabalho, enquanto sua esposa começa a sofrer de visões e pesadelos.

Onde assistir: Max

6. Coringa

Sinopse: Para sempre sozinho no meio da multidão, o comediante fracassado Arthur Fleck busca conexão enquanto caminha pelas ruas de Gotham City. Arthur usa duas máscaras - a que ele pinta para seu trabalho diário como palhaço e a aparência que ele projeta em uma tentativa fútil de se sentir parte do mundo ao seu redor. Isolado, intimidado e desconsiderado pela sociedade, Fleck começa uma lenta descida à loucura enquanto se transforma no gênio do crime conhecido como Coringa.

Onde assistir: Max

7. O Código Da Vinci (2006)

Sinopse: O simbologista Robert Langdon viaja de Paris a Londres para desvendar um assassinato bizarro. Acompanhado por um criptógrafo, ele logo se depara com um enigma religioso protegido por uma antiga sociedade secreta.

Onde assistir: Max

8. Parasita (2019)

Sinopse: A ganância e a discriminação de classe ameaçam a relação simbiótica recém-formada entre a rica família Park e o indigente clã Kim.

Onde assistir: Max

9. Um Sonho Possível (2009)

Sinopse: Michael Oher (Quinton Aaron), um adolescente negro sem-teto, entra e sai do sistema escolar há anos. Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) e seu marido, Sean (Tim McGraw), o acolhem. Os Tuohy eventualmente se tornam os guardiões legais de Michael, transformando a vida dele e a deles. O enorme tamanho e os instintos protetores de Michael fazem dele uma força formidável no campo de futebol e, com a ajuda de sua nova família e de um tutor dedicado, ele percebe seu potencial como estudante e jogador de futebol.

Onde assistir: Max

10. Seven (Os Sete Pecados Mortais)

Sinopse: Quando o detetive da polícia aposentado William Somerset (Morgan Freeman) aborda um último caso com a ajuda do recém-transferido David Mills (Brad Pitt), eles descobrem uma série de assassinatos elaborados e sombrios. Eles logo percebem que estão lidando com um serial killer (Kevin Spacey) que tem como alvo pessoas que ele acredita representarem um dos sete pecados capitais. Somerset também faz amizade com a esposa de Mills, Tracy (Gwyneth Paltrow), que está grávida e com medo de criar seu filho na cidade repleta de crimes.

Onde assistir: Max

11. Click (2006)

Sinopse: Michael Newman (Adam Sandler) parece ter tudo, mas sua esposa, Donna (Kate Beckinsale), está cada vez mais frustrada com a quantidade de tempo que ele passa no trabalho. Michael não consegue encontrar tempo para ficar em casa até conhecer um inventor excêntrico (Christopher Walken), que lhe dá um controle remoto universal que controla o tempo. No início, ele pula alegremente os momentos chatos até perceber que o controle remoto está no controle de sua vida e aprende a valorizar todos os momentos preciosos com sua família.

Onde assistir: Max

12. Max Max: Estrada da Fúria (2015)

Sinopse: Anos após o colapso da civilização, o tirânico Immortan Joe escraviza os sobreviventes do apocalipse dentro da fortaleza do deserto, a Cidadela. Quando a guerreira Imperator Furiosa (Charlize Theron) lidera as cinco esposas do déspota em uma ousada fuga, ela forma uma aliança com Max Rockatansky (Tom Hardy), um solitário e ex-prisioneiro. Fortalecidos no enorme caminhão blindado War Rig, eles tentam fugir do cruel senhor da guerra e seus capangas em uma perseguição mortal em alta velocidade por Wasteland.

Onde assistir: Max

13. A Origem (2010)

Sinopse: Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) é um ladrão com a rara habilidade de entrar nos sonhos das pessoas e roubar seus segredos do subconsciente. Sua habilidade fez dele uma mercadoria importante no mundo da espionagem corporativa, mas também lhe custou tudo o que ele ama. Cobb tem uma chance de redenção quando lhe é oferecida uma tarefa aparentemente impossível: plantar uma ideia na mente de alguém. Se tiver sucesso, será o crime perfeito, mas um inimigo perigoso antecipa cada movimento de Cobb.

Onde assistir: Max

14. Your Name (2016)

Sinopse: Dois adolescentes compartilham uma conexão profunda e mágica ao descobrirem que estão trocando de corpo. As coisas ficam ainda mais complicadas quando o menino e a menina decidem se encontrar pessoalmente.

Onde assistir: Max

15. Moonlight - sob a luz do luar (2017)

Sinopse: Chiron, um jovem afro-americano, encontra orientação em Juan, um traficante de drogas, que o ensina a traçar seu próprio caminho. À medida que cresce em Miami, os conselhos de Juan deixam uma impressão duradoura nele.

Onde assistir: Max