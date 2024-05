São Paulo tem queda de temperatura e chuva no fim de semana; veja previsão para os próximos dias

Depois de semanas de temperaturas acima da média em maio, São Paulo apresenta a partir deste sábado, 25, uma queda nos termômetros, com previsão de chuva e máximas entre 16ºC e 17ºC para o fim de semana.

Veja a previsão para os próximos dias em São Paulo:

Sábado: entre 15ºC e 17ºC

Domingo: entre 15ºC e 16ºC

Segunda-feira: entre 15ºC e 19ºC

Terça-feira: entre 13ºC e 19ºC

Quarta-feira: entre 11ºC e 16ºC

A mudança de tempo começou a ser sentida na tarde de sexta-feira 24, quando a temperatura chegou a 18ºC na capital, dez graus a menos do que na tarde anterior. Segundo o Climatempo, a queda é resultado de uma frente fria que chegou ao estado vinda do Sul do Brasil, trazendo uma massa de ar frio de origem polar.

O tempo chuvoso e com baixas temperaturas atinge todo o Estado. As precipitações podem ter intensidade moderada a forte no centro, leste e norte do território paulista neste sábado, incluindo a Grande São Paulo e o litoral, de acordo com a empresa de meteorologia.

Recorde de frio

Na capital, a soma entre chuva, falta de sol e ar polar vão deixar uma sensação gelada, com possibilidade de recordes de frio.

O fim de semana nublado em São Paulo começa com 89% de chances de precipitação de até 6 mm neste sábado, segundo a MeteoBlue. Já no domingo, 26, há 97% de probabilidade de chuva, que deve vir mais intensa, chegando a 24 mm, e com uma brisa forte.

Em relação à temperatura, a máxima esperada para o sábado na capital paulista é de 17°C, a mínima de 15°C, e o ar deve ficar abafado, com umidade em 91%. No domingo, a máxima fica em 16°C e a mínima em 15°C, com umidade menor, de 65%.

Nos dias seguintes, há variação no ar abafado e na temperatura, que deve oscilar entre 16°C e 24°C, mas com alguns dias de céu limpo e sol.