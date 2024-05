É fã de Harry Potter? pré-venda de reexibição nos cinemas começa nesta terça-feira

Para os fãs da saga "Harry Potter", há a oportunidade de rever os filmes do bruxo mais famoso do mundo nos cinemas e recuperar a sensação que contagiou muitas pessoas no início dos anos 2000.

A partir desta terça-feira, 28, começam as vendas de ingressos para a reexibição de "Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban". O longa dirigido por Alfonso Cuarón será exibido somente no dia 4 de junho em salas de cinema por todo o Brasil.

A reexibição do terceiro filme da saga celebra os 20 anos de seu lançamento. Na história, Harry, Rony e Hermione estão na adolescência e cursando o terceiro ano em Hogwarts. Eles investigam o mistério de Sirius Black, um prisioneiro que escapou da prisão dos bruxos e representa uma ameaça para Harry.

No cinema, os sete livros do jovem bruxo foram adaptados em oito filmes, lançados entre 2001 e 2011. A Warner Bros. está desenvolvendo uma série de Harry Potter, com cada temporada baseada em um dos sete volumes da obra de J. K. Rowling.

Onde comprar ingressos para Harry Potter?

Os ingressos para "Harry Potter e o Prisioneiro de Askaban" estarão disponíveis para compra no site ingresso.com.

Onde assistir online todos os filmes da saga Harry Potter?

Os oito filmes da saga "Harry Potter" estão disponíveis na plataforma de streaming Max. Além destes, o catálogo também conta com os três filmes de "Animais Fantásticos", que fazem parte do universo criado por J.K Rowling.