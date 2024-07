5 coisas que você deve pesquisar sobre a empresa antes da entrevista

Pesquisar sobre a empresa antes de uma entrevista de emprego é crucial para causar uma boa impressão e demonstrar seu interesse genuíno na vaga. Investir tempo nessa preparação pode destacar sua candidatura e mostrar que você está bem informado e alinhado com a cultura e os objetivos da organização. Confira cinco aspectos fundamentais que você deve investigar sobre a empresa para se preparar adequadamente para a entrevista.

1. Conheça os pontos fortes da empresa

A melhor maneira de convencer seu entrevistador de que você conhece bem a empresa é ser capaz de articular o que a torna especial em comparação com seus concorrentes. Muitas vezes, as empresas compartilham essas informações em suas páginas "Sobre nós" ou "Nossa missão". Ao revisar essas seções, preste atenção aos valores e diferenciais que a empresa destaca. Por exemplo, se você está entrevistando para uma agência de marketing, "compromisso com o atendimento ao cliente" pode ser um valor comum, mas se a empresa também enfatiza a sustentabilidade, isso é algo que você deve saber e mencionar na entrevista.

2. Investigue a saúde financeira

Clique na aba "Relações com Investidores" no site da empresa para acessar relatórios anuais e chamadas de resultados trimestrais. Esses documentos oferecem insights sobre novos produtos, riscos da empresa e crescimento de receitas. Para startups, verifique perfis no Crunchbase para obter informações sobre rodadas de financiamento e aquisições. Usar esses dados para falar sobre a trajetória financeira e os planos futuros da empresa pode impressionar o entrevistador e mostrar que você fez sua lição de casa.

3. Observe a interação com a comunidade

Além de ler as últimas notícias sobre a empresa, acompanhe blogs corporativos e páginas nas redes sociais. Essas plataformas frequentemente destacam novos projetos, contratações e atualizações importantes. O LinkedIn, por exemplo, pode mostrar promoções e conquistas da equipe, que você pode mencionar durante a entrevista. Pesquisar os perfis dos entrevistadores no LinkedIn também demonstra que você está se preparando de forma abrangente e séria.

4. Conheça a cultura da empresa

Para entender melhor a cultura organizacional, consulte fontes externas como perfis da empresa no The Muse e avaliações no Glassdoor. Entrevistas com funcionários atuais e antigos podem revelar aspectos importantes sobre o ambiente de trabalho que não são visíveis nos canais oficiais da empresa. Fazer perguntas específicas baseadas nessas informações durante a entrevista pode mostrar que você se encaixa bem na cultura da empresa e está interessado em contribuir de maneira significativa.

5. Estude o setor e os concorrentes

Além de conhecer a empresa, é importante entender o setor como um todo e os principais concorrentes. Use o LinkedIn e o Crunchbase para identificar e pesquisar empresas concorrentes. Saber como a empresa se posiciona no mercado e quais são as tendências e desafios do setor pode ajudar você a formular respostas mais informadas e estratégicas durante a entrevista. Isso demonstra que você tem uma visão ampla e contextualizada do mercado, o que é altamente valorizado pelos recrutadores.

Por que você seguir esses passos

Preparar-se adequadamente para uma entrevista de emprego envolve pesquisar vários aspectos da empresa. Conhecer os pontos fortes, a saúde financeira, a interação com a comunidade, a cultura organizacional e o setor como um todo pode ajudá-lo a se destacar como um candidato bem informado e comprometido. Investir tempo na pesquisa demonstra seu interesse e pode aumentar significativamente suas chances de sucesso.