Cinema chinês bate recorde de bilheteria no Ano Novo Lunar de 2025

O cinema chinês começou o Ano Novo Lunar de 2025 com números recordes de bilheteria. Segundo a Autoridade Nacional do Cinema da China, o primeiro dia do feriado, 29, registrou uma arrecadação de RMB 1,805 bilhão, com um público de 35,15 milhões de espectadores, superando os recordes estabelecidos no mesmo período de 2021.

O desempenho reforça a crescente força do setor cinematográfico no país e o entusiasmo do público durante a temporada festiva.

Destaques das bilheteiras

Até o primeiro dia do feriado, a bilheteria total do Festival do Ano Novo Chinês de 2025 — sem incluir as pré-vendas — já havia alcançado RMB 1,827 bilhão, consolidando-se como um dos períodos mais lucrativos da indústria cinematográfica chinesa.

Seis grandes estreias marcaram a temporada, com destaque para sequências de franquias populares e produções de grande orçamento. Confira os filmes mais assistidos no primeiro dia do feriado:

“Ne Zha 2” – RMB 487 milhões

– RMB 487 milhões “Detective Chinatown 1900” – RMB 465 milhões

– RMB 465 milhões “Creation of the Gods II: Demon Force” – RMB 383 milhões

– RMB 383 milhões “The Legend of the Condor Heroes: The Great Hero” – RMB 258 milhões

– RMB 258 milhões “Boonie Bears: Future Reborn” – RMB 138 milhões

– RMB 138 milhões “Operation Leviathan” – RMB 78,2 milhões

Crescimento do mercado cinematográfico chinês

O sucesso de bilheteria reflete não apenas a diversidade das produções chinesas, que abrangem desde épicos históricos até animações voltadas para o público infantil, mas também o fortalecimento do mercado cinematográfico no país.

A alta arrecadação demonstra a crescente demanda por produções locais e o impacto cultural do cinema chinês.

Com esse forte desempenho durante o Festival do Ano Novo, especialistas projetam que a indústria do entretenimento da China continuará a se expandir em 2025, consolidando-se como uma das mais dinâmicas do mundo.