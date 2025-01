Harbin celebra o Ano Novo Chinês e finaliza preparativos para os Jogos Asiáticos de Inverno

Na véspera do Ano Novo Chinês, quando milhões de lares se iluminam em celebração, Harbin vive uma atmosfera especial, unindo os festejos do feriado com a expectativa para os, 9º Jogos Asiáticos de inverno. A cidade, conhecida por sua tradição nos esportes de inverno, já respira o clima do evento, que começa em pouco mais de uma semana.

As ruas estão decoradas com elementos que misturam a cultura do Ano Novo com símbolos dos Jogos, criando um cenário vibrante. No Mundo do Gelo e Neve de Harbin, um dos pontos turísticos mais icônicos da cidade, esculturas temáticas foram adicionadas para celebrar o evento esportivo.

Arte no gelo celebra a fusão entre tradição e modernidade

Entre as esculturas criadas para a ocasião, destaque para:

“Futuro Brilhante” : formada por cinco moedas antigas chinesas esculpidas em gelo, simboliza a conexão entre tradição e modernidade.

: formada por cinco moedas antigas chinesas esculpidas em gelo, simboliza a conexão entre tradição e modernidade. “Dupla Felicidade” : um tradicional portão chinês ladeado por dois caracteres de “felicidade”, representando bons desejos para o novo ano.

: um tradicional portão chinês ladeado por dois caracteres de “felicidade”, representando bons desejos para o novo ano. “Peixe da Prosperidade”: retrata uma carpa saltando das águas, simbolizando fartura e sorte.

O design do parque também incorpora referências aos Jogos. O portão principal, chamado “Sonho de Gelo e Neve”, foi construído em forma de um coração entrelaçado com elementos de gelo, simbolizando o espírito de união entre as nações asiáticas. Ao entrar no parque, os visitantes são recepcionados pelos mascotes dos Jogos, Binbin e Nini, que transmitem as boas-vindas de Harbin.

Tradição e esporte unidos na celebração do Ano Novo

A chegada dos Jogos intensificou o entusiasmo dos moradores e turistas pelo inverno. Sui Aiwen, visitante de Xangai, escolheu passar o Ano Novo na cidade e destacou a fusão do clima esportivo com as tradições do festival.

“O Mundo do Gelo e Neve está repleto de elementos dos Jogos. Hoje, na véspera do Ano Novo, a atmosfera festiva se mistura com a expectativa das competições. Eu e meus amigos planejamos assistir aos eventos depois do feriado”, afirmou.

Mesmo no dia 28 de janeiro, data que marcou a véspera do Ano Novo Chinês, as atividades esportivas seguiram com grande movimentação. No Parque Xiangjiang, crianças e famílias aproveitaram a neve para brincadeiras ao ar livre.

A integração entre o festival e o evento esportivo reforça a identidade de Harbin como a capital dos esportes de inverno da China.

Preparativos finais para os jogos asiáticos de inverno

À medida que o feriado avança, os últimos ajustes para o início dos Jogos seguem em ritmo acelerado. No dia 28 de janeiro, a Vila da Mídia dos Jogos foi oficialmente inaugurada, marcando um passo importante na recepção de jornalistas de toda a Ásia.

O Hotel New Paris, na Avenida Zhongshan, será um dos principais locais de hospedagem para a imprensa. O saguão já está decorado com lanternas vermelhas e dísticos de Ano Novo, criando um ambiente festivo e acolhedor.

“Hoje inauguramos a Vila da Mídia, coincidindo com a véspera do Ano Novo. Estamos muito animados para os Jogos. Todos os preparativos foram concluídos, incluindo a sala de imprensa, área médica e outras instalações. No dia 30 de janeiro, receberemos os primeiros jornalistas”, afirmou Geng Chunyu, gerente de serviços de mídia da equipe operacional do hotel.

Harbin pronta para receber atletas e visitantes

A poucos dias do início da competição, os esforços para garantir o sucesso do evento se intensificam. Desde a Vila dos Atletas até os sistemas de transporte e energia, todas as equipes e voluntários trabalham sem descanso nos ajustes finais.

Enquanto os preparativos seguem, flocos de neve caem suavemente sobre a cidade, criando um cenário digno da capital dos esportes de inverno da China.

No dia 7 de fevereiro, sob o brilho do gelo e da neve, Harbin estará pronta para sediar os 9º Jogos Asiáticos de Inverno e celebrar o espírito esportivo.