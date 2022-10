CCXP 22 anuncia lista dos 12 finalistas do Concurso Cosplay; confira

A CCXP anunciou nesta semana os doze finalistas do Concurso Cosplay. Todos os finalistas apresentarão uma performance no palco chamado Creators no último dia de evento, dia 4 de dezembro. Os finalistas do concurso de cosplay foram selecionados por uma votação popular e votação por júri técnico. Confira os nomes:

Conheça os prêmios do Concurso

Os vencedores das categorias Best Costume (Melhor Fantasia), Best Performance (Melhor Performance) e Best Inventividade (Melhor Inventividade) ganharão um par de ingressos Epic Experience para a CCXP 2023 e itens colecionáveis Iron Studios. Já o vencedor de Best Destaque (Melhor Destaque) levará para a casa um par de ingressos Epic Experience para a CCXP 2023 e um item colecionável Iron Studios.

Por último, o participante com a maior pontuação ganhará um par de ingressos Full Experience para o evento CCXP 2023 (no valor de R$ 24 mil) e um automóvel 0km. Este é o grande prêmio da noite da categoria de Master Cosplay.

Além disso, a CCXP conta com desfiles diários que não fazem parte do Concurso Cosplay, mas qualquer cosplayer pode participar. Basta se inscrever no Cosplay Universe, voltado para artistas.

Quando começa a CCXP 2022?

Neste ano, a Comic Con Experience Brasil começa no dia 1 de dezembro, quinta-feira, e segue até o dia 4 do mesmo mês, um domingo. O Unlock CCXP, evento de negócios da feira, será nos dias 29 e 30 de novembro — neste dia, de noite, também ocorre o Spoiler Night, com os "spoilers" do evento.

Onde comprar os ingressos para a CCXP 2022?

Os ingressos para a feira estão acabando e alguns dos dias já estão esgotados. A partir do dia 1 de novembro, a CCXP abre o terceiro lote de ingressos.

A venda das credenciais é feita no site oficial do evento. Os preços variam a depender da credencial escolhida, com valor mínimo de R$ 140.

Onde será a CCXP deste ano?

Como de costume, a feira será no São Paulo Expo, localizado na Zona Norte da capital paulista.

Quais são os artistas confirmados para a CCXP 2022?

A lista de confirmados à CCXP deste ano ainda seguem em atualização. Alguns dos grandes nomes confirmados são Edgar Vivar ("Senhor Barriga" em "Chaves"), Alexander Ludwig (ator em "Vikings e "Jogos Vorazes"), Jim Starling (criador do "Thanos"), Ed Gama (humorista), Gaules (streamer) e Vitão (cantor).

