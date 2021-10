Celso Portiolli na Globo? Vídeo de ator viraliza na web

O apresentador Celso Portiolli fez uma "pegadinha" com quem o segue no Twitter: postou, na segunda-feira, um vídeo indo até à Rede Globo. No carro, ele afirma que acabou de ler na rede social que "foi visto em frente à Globo" e completa "pois é, estou em frente à Globo mesmo", passa em frente à portaria da emissora e afirma , em tom de brincadeira, que vai entrar na portaria "só para encher o saco".

Ao parar o carro na frente da emissora, ele questiona “Tudo bem? Aqui é a Globo?”, questionou. O funcionário no local responde: “Isso”. Em seguida, Celso completa: “Rapaz, errei de emissora. Tchau. Valeu!”. E vai embora aos risos.

Veja o vídeo:

O apresentador trabalha no SBT, emissora rival, há 25 anos. Apesar disso, não é a primeira vez que Portiolli faz piada com a ida à rede do plim-plim. Em 2019, ele visitou os estúdios da emissora e publicou um vídeo sem som, fazendo com que as pessoas especulassem o motivo da ida até o local.

Também não é a primeira vez que Portiolli é questionado a respeito de uma possível mudança. Em entrevistas concedidas ao UOL em 2020, ele afirmou que não tem vontade de mudar de emissora -- e que só sai do SBT se for demitido.