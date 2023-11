CCXP 2023: HBO Max traz elenco de House of the Dragon, Cidade de Deus e True Detective

A menos de um dia da CCXP 2023, a HBO Max fez uma tremenda revelação: além dos painéis já confirmados, trará artistas das séries House of the Dragon, Cidade de Deus e True Detective para convenção.

Os artistas se apresentam no dia 2 de dezembro, às 14h, no Palco Thunder. Foquinha, personalidade renomada da cultura pop com experiência internacional, e Cris Guterres, considerada pela Forbes Brasil como uma das criadoras de conteúdo mais inovadoras, serão as anfitriãs do painel.

Quem vem para a CCXP 2023 pela HBO Max?

Jodie Foster, de True Detective

As atrações da HBO Max dão indícios das próximas produções da plataforma de streaming. Estão confirmados Jodie Foster, Kali Reis e Issa López que virão pela quarta temporada de True Detective.

Steve Toussaint, de A Casa do Dragão

Os atores Steve Toussaint e Ewan Mitchell também virão para o Brasil, para falar da tão aguardada segunda temporada de House of the Dragon.

Spencer Grammer, dubladora em Rick and Morty

Na nova onda do [adult swim], a HBO Max vai levar Spencer Grammer, dubladora de Summer de Rick and Morty; o roteirista Ian SBF; Thobias Daneluz, ilustrador e cocriador; Guilherme Briggs, dublador de personagem consagrados que dá voz à Pantera Ruiva; e Alexandre Ottoni e Deive Passos, criadores do Jovem Nerd.

Alexandre Rodrigues em Cidade de Deus

Os artistas brasileiros Andreia Horta, Roberta Rodrigues, Alexandre Rodrigues e Aly Muritiba (Cidade de Deus), assim como Camila Pitanga, Camila Queiroz, David Junior, Giovanna Antonelli e Grazi Massafera também estarão no evento.

Que dia começa a CCXP 2023?

A feira começa no dia 30 de novembro e vai até o dia 3 de dezembro de 2023. Como nos demais anos, a CCXP acontece no São Paulo Expo.

Que horas abrem os portões da CCXP 2023?

O funcionamento da CCXP funcionará em diferentes horários nos quatro dias de evento (e Spoiler Night). Veja abaixo:

Quinta-feira (30): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sexta-feira (1): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Sábado (2): das 12h às 21h;

das 12h às 21h; Domingo (3): das 12h às 20h;

das 12h às 20h; Spoiler Night (29): das 18h às 21h (somente para clientes Epic Experience, Full Experience, convidados e parceiros)

Como chegar até a CCXP 2023?

Como nos anos anteriores, a CCXP fica será no São Paulo Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, bairro Vila Água Funda, da cidade de São Paulo. É possível chegar de metrô, saindo pela estação Jabaquara — do metrô até o pavilhão existe uma caminhada de pelo menos 20 minutos. Ha também um ônibus (linha 605A-10) que chega mais próximo do evento.

A CCXP também oferece um translado gratuito, de ida e volta, que sai da estação Santos-Imigrantes (Linha 2- Verde) do metrô até o São Paulo Expo, durante todos os dias de CCXP das 8h às 23h. No local do evento também há estacionamento pago, a partir dos R$ 70 (pelo período de 12h).

O que é a Spoiler Night e quando ela acontece?

A CCXP 2023 abre as portas para o público geral somente na quinta-feira, 30, mas alguns fãs vão ter direito a uma “espiadinha” ainda nesta noite de quarta-feira, 29. A Spoiler Night é um evento que já é tradição para os fãs da Comic Con — aqueles dispostos a pagar um pouco mais caro pela experiência completa —, a imprensa e convidados: eles têm a chance de ver o espaço e as surpresas preparadas antes do público geral.