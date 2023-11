The Crown: parte 2 da 6ª temporada tem estreia marcada para dezembro; veja data

O mês de dezembro está recheado de lançamentos no streaming e o fim da série "The Crown" está entre eles. Quatro dos dez episódios da última temporada foram lançados na Netflix no começo de novembro. A primeira parte foca nos últimos momentos de Diana até a sua morte e as consequências disso para a família real.

Já os últimos seis episódios de "The Crown" devem mostrar o casamento de Charles e Camila Parker-Bowles, o governo do primeiro-ministro Tony Blair e, principalmente, o relacionamento do príncipe William com a então plebeia Kate Middleton. E os fãs podem respirar aliviados, pois a segunda parte já tem data para ser lançada.

Quando estreia a parte 2 da última temporada de The Crown?

A segunda e última parte tem estreia marcada para dia 14 de dezembro.

'The Crown' terá mais temporadas?

Segundo a revista "Forbes", as primeiras cinco temporadas de "The Crown" custaram US$ 504 milhões (aproximadamente R$ 2,4 bilhões, na cotação atual), uma média de US$ 100 milhões por temporada. O orçamento da produção chegou a US$ 13 milhões por episódio, especialmente pelos custos de locação e figurino. Por outro lado, os salários do elenco são fatores de peso sobre os gastos de produção.

Apesar do alto custo de produção, "The Crown" se consolida como uma das séries de maior audiência da Netflix e rendeu à plataforma de streaming prêmios Emmy, Sindicato dos Atores, Globo de Ouro, Critics Choice Television Awards e muitos outros para diversas categorias. Diante deste sucesso, a série pode ganhar também um spin-off focado em outras histórias de membros da família real britânica. Embora Peter Morgan tenha manifestado seu interesse pela produção, a Netflix não oficializou o projeto.

De acordo com o jornal britânico "Daily Mail", a nova série custaria ao serviço de streaming pelo menos £ 500 mil. O spin-off retrataria o governo da rainha Vitoria (1819-1901) até a sua morte e a coroação de Elizabeth II.