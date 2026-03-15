De viagens de luxo a lifting facial: o que tem na sacola de brindes do Oscar

Há 24 anos, os principais indicados ao Oscar nas categorias de atuação e direção recebem uma luxuosa sacola de presentes preparada pelo profissional de marketing Lash Fary, da empresa Distinctive Assets. A "Everyone Wins" (Todos Ganham) não é oficial da Academia, mas se tornou uma tradição paralela à premiação.

A proposta, segundo Fary, é valorizar os indicados e, ao mesmo tempo, dar visibilidade global a marcas menores. Para participar, as empresas pagam uma taxa e incluem seus produtos ou experiências na sacola.

Em 2026, o conjunto de presentes chega a cerca de US$ 350 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão) em produtos e experiências.

A Distinctive Assets seleciona cerca de 25 indicados e, entre os nomes deste ano, estão Wagner Moura, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Chloé Zhao.

Experiências e viagens exclusivas

As experiências de viagem são o grande destaque da edição de 2026. Entre elas está uma estadia em uma villa privativa na Costa Rica, oferecida pela Essence of Dreams, localizada em Playa Hermosa. A propriedade, avaliada em US$ 9 milhões (cerca de R$ 47,2 milhões), inclui chef particular, concierge e motorista.

Outra opção é uma imersão no Ártico finlandês, nas Hideout Villas, com hospedagem em um refúgio exclusivo e vista para a aurora boreal.

Os indicados também podem desfrutar de um retiro de sete dias no Golden Door, no sul da Califórnia, um destino de bem-estar frequentado por celebridades.

A mala inclui ainda dez dias de revitalização em um resort premiado no Sri Lanka, além de uma experiência em uma supervilla em Ibiza para até 16 hóspedes.

Procedimentos estéticos e bem-estar

Os presentes também incluem tratamentos voltados para estética e bem-estar.

Entre eles está um procedimento de lifting facial realizado pelo cirurgião plástico Konstantin Vasyukevich, em Nova York, avaliado em US$ 25 mil - em torno de R$ 131 mil.

Também fazem parte da seleção experiências de lipoaspiração escultural com o renomado Dr. Thomas Su, tratamentos de escultura facial, além de consultas para clareamento e transformação do sorriso na Beverly Hills Dental Arts.

Produtos de skincare e tratamentos voltados à longevidade também integram a lista.

Itens de luxo

Além das experiências, alguns itens são mais voltados ao luxo e estilo de vida.

Um dos presentes é um serviço personalizado de design de interiores de até U$ 150 mil (cerca de R$ 788 mil), que pode incluir desde a renovação de um cômodo até projetos mais amplos.

Há também uma carteira de criptomoedas banhada a ouro. Entre os itens de estilo estão malas japonesas inspiradas no teatro Kabuki e canetas-tinteiro de edição limitada.

De gastronomia a itens curiosos

A seleção inclui ainda produtos gourmet, como chocolates premium, chás especiais e cristais de ouro comestíveis.

Outros presentes incluem perfumes, sessões fotográficas, acessórios e diferentes produtos de cuidados pessoais.

Um item curioso, porém, também integra a mala: um acordo pré-nupcial personalizado, assinado pelo advogado das estrelas James Sexton.