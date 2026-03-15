De viagens de luxo a lifting facial: o que tem na sacola de brindes do Oscar

Entre os presentes estão viagens exclusivas, tratamentos estéticos e itens de luxo (Reprodução/Redes Sociais)
Redação Exame
Publicado em 15 de março de 2026 às 16h42.
Há 24 anos, os principais indicados ao Oscar nas categorias de atuação e direção recebem uma luxuosa sacola de presentes preparada pelo profissional de marketing Lash Fary, da empresa Distinctive Assets. A "Everyone Wins" (Todos Ganham) não é oficial da Academia, mas se tornou uma tradição paralela à premiação.
A proposta, segundo Fary, é valorizar os indicados e, ao mesmo tempo, dar visibilidade global a marcas menores. Para participar, as empresas pagam uma taxa e incluem seus produtos ou experiências na sacola.
Em 2026, o conjunto de presentes chega a cerca de US$ 350 mil (aproximadamente R$ 1,8 milhão) em produtos e experiências.
A Distinctive Assets seleciona cerca de 25 indicados e, entre os nomes deste ano, estão Wagner Moura, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio e Chloé Zhao.Com brasileiros na disputa, Oscar pode movimentar até US$ 1 bi em apostas
As experiências de viagem são o grande destaque da edição de 2026. Entre elas está uma estadia em uma villa privativa na Costa Rica, oferecida pela Essence of Dreams, localizada em Playa Hermosa. A propriedade, avaliada em US$ 9 milhões (cerca de R$ 47,2 milhões), inclui chef particular, concierge e motorista.
Outra opção é uma imersão no Ártico finlandês, nas Hideout Villas, com hospedagem em um refúgio exclusivo e vista para a aurora boreal.Oscar 2026: confira horário, onde assistir e os indicados deste ano
Os indicados também podem desfrutar de um retiro de sete dias no Golden Door, no sul da Califórnia, um destino de bem-estar frequentado por celebridades.
A mala inclui ainda dez dias de revitalização em um resort premiado no Sri Lanka, além de uma experiência em uma supervilla em Ibiza para até 16 hóspedes.
Os presentes também incluem tratamentos voltados para estética e bem-estar.
Entre eles está um procedimento de lifting facial realizado pelo cirurgião plástico Konstantin Vasyukevich, em Nova York, avaliado em US$ 25 mil - em torno de R$ 131 mil.Oscar 2026: quais são os filmes mais premiados da história?
Também fazem parte da seleção experiências de lipoaspiração escultural com o renomado Dr. Thomas Su, tratamentos de escultura facial, além de consultas para clareamento e transformação do sorriso na Beverly Hills Dental Arts.
Produtos de skincare e tratamentos voltados à longevidade também integram a lista.
Além das experiências, alguns itens são mais voltados ao luxo e estilo de vida.
Um dos presentes é um serviço personalizado de design de interiores de até U$ 150 mil (cerca de R$ 788 mil), que pode incluir desde a renovação de um cômodo até projetos mais amplos.Oscar 2026: os filmes com o maior número de indicações na história
Há também uma carteira de criptomoedas banhada a ouro. Entre os itens de estilo estão malas japonesas inspiradas no teatro Kabuki e canetas-tinteiro de edição limitada.
A seleção inclui ainda produtos gourmet, como chocolates premium, chás especiais e cristais de ouro comestíveis.
Outros presentes incluem perfumes, sessões fotográficas, acessórios e diferentes produtos de cuidados pessoais.A estátua do Oscar é de ouro? Saiba como é feito o prêmio — e qual seu real valor
Um item curioso, porém, também integra a mala: um acordo pré-nupcial personalizado, assinado pelo advogado das estrelas James Sexton.