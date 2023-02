Carnaval 2023 em SP: blocos de hoje, sábado, 11 de fevereiro

O segundo dia Carnaval de rua de São Paulo acontece neste sábado, 11, com grandes blocos liderados por artistas de popularidade nacional. Entre as principais atrações do dia estão o Beleza Rara com a Banda Eva, o Bicho Maluco Beleza com Alceu Valença e Estado de Folia com Chico César. Os blocos do Sargento Pimenta, da Favorita e Casa Comigo também costumam atrair milhares de foliões.

Ao todo, mais de 511 desfiles são esperados para o evento. Entre o pré carnaval (dias 10, 11 e 12), Carnaval (dias 18, 19, 20, 21) e pós-carnaval (dias 25 e 26), 35 megablocos, com artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar e Maria Rita, vão desfilar na cidade. Os desfiles de grande porte envolvem ainda outros artistas conhecidos do grande público, como Alceu Valença e Michel Teló, e blocos populares, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Agrada Gregos e Casa Comigo.

Veja a lista de 25 blocos de carnaval de rua para curtir em São Paulo neste sábado, com informações de hora, percurso, estilo e público informadas pelas agremiações

Blocos de Carnaval em SP hoje, sábado