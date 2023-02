Carnaval 2023 em SP: blocos de rua hoje, domingo, 12 de fevereiro

O Carnaval de rua de São Paulo vai para o seu terceiro dia neste domingo, 12, com diversos blocos populares desfilando nas ruas da capital.

Os destaques de hoje são os os blocos Gambiarra, Chá da Alice, o Monobloco, na Vila Mariana; e os blocos da Lexa, na Lapa; Domingo Ela Não Vai, na Sé; e Modo Surto, com Luísa Sonza, em Santo Amaro.

Ao todo, mais de 511 desfiles são esperados para o evento. Entre o pré carnaval (dias 10, 11 e 12), Carnaval (dias 18, 19, 20, 21) e pós-carnaval (dias 25 e 26), 35 megablocos, com artistas como Daniela Mercury, Pabllo Vittar e Maria Rita, vão desfilar na cidade. Os desfiles de grande porte envolvem ainda outros artistas conhecidos do grande público, como Alceu Valença e Michel Teló, e blocos populares, como Acadêmicos do Baixo Augusta, Agrada Gregos e Casa Comigo.

Em 2023, serão 57 novos blocos desfilando pelas ruas da capital. A programação completa deve ser consultada neste link.

Blocos de Carnaval em SP hoje, domingo