Carlos Alberto de Nóbrega é internado com virose e gravações do SBT são canceladas

O humorista Carlos Alberto de Nóbrega, de 88 anos, foi internado, após ser diagnosticado com uma virose. A informação foi confirmada pela assessoria do SBT na manhã de quarta-feira, 26 de fevereiro.

Na noite anterior, a esposa do comediante, Renata de Nóbrega, compartilhou uma videoconferência com o marido em suas redes sociais, mostrando-o em seu quarto no hospital. A publicação gerou preocupação entre os fãs, que aguardam ansiosamente por sua recuperação.

Gravações de "A Praça É Nossa" são canceladas

Devido à internação, o SBT decidiu cancelar as gravações do programa "A Praça É Nossa" previstas para esta semana. As filmagens devem ser retomadas na próxima semana, com a gravação de dois programas, conforme anunciado pela assessoria da emissora.

Histórico recente de internações

Esta é a segunda internação de Carlos Alberto de Nóbrega em menos de um ano. Em dezembro de 2023, ele foi hospitalizado após sofrer um acidente doméstico, que resultou em uma cirurgia para remover um coágulo da cabeça.

Apesar dos desafios de saúde, o humorista continua a ser uma figura querida no cenário do entretenimento brasileiro, com seu programa "A Praça É Nossa" sendo um dos mais populares da emissora.