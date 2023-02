Caranaval SP: Daniela Mercury e Pedro Sampaio fecham carnaval de rua neste domingo; veja atrações

Neste domingo, 26, os blocos de pós-carnaval continuam a agitar a cidade de São Paulo. Um dos destaques de hoje é o Pipoca da Rainha, da cantora Daniela Mercury, na Rua da Consolação.

Outras atrações do dia são Pedro Sampaio, MC Fioti e Molejo. No total, 33 blocos desfilam na cidade, de acordo com Prefeitura.

Veja alguns dos blocos deste domingo:

Bloco da Pretta

Atração: Pedro Sampaio

Local: Av. Pedro Álvares Cabral (zona sul)

Horário da concentração: 12h

Bloco do Piruka/Portuga Records

Atração: Kevinho, MC Fioti, MC Lan, Taina Costa, Treyce e mais 20 MCs

Local: Av. Marquês de São Vicente, 230 (zona oeste)

Horário da concentração: 12h

Pipoca da Rainha

Atração: Daniela Mercury

Local: Rua da Consolação, 2101 (centro)

Horário da concentração: 14h

Não Era Amor Era Cilada

Atração: Molejo

Local: Av. Brigadeiro Faria Lima, 4500 (zona oeste)

Horário da concentração: 14h