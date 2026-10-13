Cantor Netinho, ícone do axé, morre aos 60 anos

Netinho: cantor divulgou o diagnóstico de câncer em março de 2025 (Reprodução/Facebook/NetinhoOficial)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11h01.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 11h09.
O cantor Netinho morreu nesta terça-feira, 13, aos 60 anos. Um dos nomes conhecidos do axé, o artista enfrentava um linfoma não Hodgkin do tipo B, que evoluiu para falência renal e disfunção múltipla de órgãos, segundo comunicado publicado por sua assessoria nas redes sociais.
Netinho ficou conhecido nacionalmente com sucessos como “Beijo na Boca” e “Mila”, lançada em 1996 e um dos símbolos do axé music. Nascido em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, o cantor iniciou a carreira profissional em 1988, como vocalista da Banda Beijo, e depois seguiu em carreira solo.
O diagnóstico de câncer foi divulgado pelo artista em março de 2025. Durante o tratamento, ele compartilhou etapas da recuperação nas redes sociais.
Segundo a assessoria, o velório e a cremação serão realizados de forma reservada, conforme desejo do cantor.