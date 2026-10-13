Alpinista comemora chegada ao topo de montanha de 3.960 metros e morre durante descida

RESUMO ＋ O alpinista Brian Seibert, de 53 anos, morreu após cair de um penhasco durante a descida do Monte Morgan, na Califórnia, no domingo, 4 de outubro. O corpo foi localizado por uma equipe de resgate em uma área a cerca de 3.800 metros de altitude e recuperado na quarta-feira, 7, mais de 72 horas após o acidente.

Um alpinista de 53 anos morreu após sofrer uma queda durante a descida do Monte Morgan, na Califórnia, nos Estados Unidos. Antes do acidente, Brian Seibert havia enviado uma mensagem a amigos para comemorar a chegada ao cume da montanha, a aproximadamente 3.960 metros de altitude.

O contato ocorreu na noite de domingo, 4 de outubro, quando Seibert informou que havia concluído a subida e iniciaria o caminho de volta. Pouco depois, ele caiu de um penhasco em uma região conhecida como Grand Central Couloir, um corredor íngreme da montanha.

Segundo as equipes de resgate, a queda ocorreu de uma altura considerada incompatível com a sobrevivência.

O corpo do alpinista foi recuperado apenas na quarta-feira, 7, mais de 72 horas após o acidente.

Como foram realizadas as buscas pelo alpinista?

O Serviço de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono foi acionado na segunda-feira, 5, depois que Seibert não retornou no horário previsto, por volta das 23h30.

Durante a operação, os socorristas identificaram pegadas e utilizaram informações de localização do celular do alpinista para reconstruir o trajeto que ele havia percorrido na descida.

O corpo foi avistado por uma equipe a bordo de um helicóptero, em uma área de aproximadamente 3.800 metros de altitude.

As condições do terreno e a localização dificultaram o acesso dos socorristas. Para retirar o corpo, foi necessário utilizar uma aeronave equipada para operações de resgate em regiões montanhosas.

As autoridades também confirmaram que Seibert havia assinado o livro de registro disponível no topo do Monte Morgan, o que comprovou sua chegada ao cume antes do acidente.

Família agradeceu às equipes de resgate

Após a localização do corpo, Sundi Reince, ex-esposa de Seibert, publicou mensagens nas redes sociais das equipes responsáveis pelas buscas.

Ela relatou que os dois mantinham uma relação de amizade mesmo depois do divórcio.

Sundi também mencionou os filhos do alpinista, que acompanharam as operações de busca ao lado da mãe.

Em suas manifestações, a família agradeceu aos voluntários, socorristas e autoridades que participaram dos trabalhos para localizar e recuperar o corpo de Seibert.