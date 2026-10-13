Alpinista comemora chegada ao topo de montanha de 3.960 metros e morre durante descida

Brian Seibert havia avisado aos amigos que iniciaria a descida da montanha; seu corpo foi localizado e resgatado mais de 72 horas depois (Redes sociais/Reprodução)
Repórter
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11h41.
Última atualização em 13 de outubro de 2026 às 11h48.
O alpinista Brian Seibert, de 53 anos, morreu após cair de um penhasco durante a descida do Monte Morgan, na Califórnia, no domingo, 4 de outubro. O corpo foi localizado por uma equipe de resgate em uma área a cerca de 3.800 metros de altitude e recuperado na quarta-feira, 7, mais de 72 horas após o acidente.
Um alpinista de 53 anos morreu após sofrer uma queda durante a descida do Monte Morgan, na Califórnia, nos Estados Unidos. Antes do acidente, Brian Seibert havia enviado uma mensagem a amigos para comemorar a chegada ao cume da montanha, a aproximadamente 3.960 metros de altitude.
O contato ocorreu na noite de domingo, 4 de outubro, quando Seibert informou que havia concluído a subida e iniciaria o caminho de volta. Pouco depois, ele caiu de um penhasco em uma região conhecida como Grand Central Couloir, um corredor íngreme da montanha.
Segundo as equipes de resgate, a queda ocorreu de uma altura considerada incompatível com a sobrevivência.
O corpo do alpinista foi recuperado apenas na quarta-feira, 7, mais de 72 horas após o acidente.
O Serviço de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono foi acionado na segunda-feira, 5, depois que Seibert não retornou no horário previsto, por volta das 23h30.
Durante a operação, os socorristas identificaram pegadas e utilizaram informações de localização do celular do alpinista para reconstruir o trajeto que ele havia percorrido na descida.
O corpo foi avistado por uma equipe a bordo de um helicóptero, em uma área de aproximadamente 3.800 metros de altitude.
As condições do terreno e a localização dificultaram o acesso dos socorristas. Para retirar o corpo, foi necessário utilizar uma aeronave equipada para operações de resgate em regiões montanhosas.
As autoridades também confirmaram que Seibert havia assinado o livro de registro disponível no topo do Monte Morgan, o que comprovou sua chegada ao cume antes do acidente.
Após a localização do corpo, Sundi Reince, ex-esposa de Seibert, publicou mensagens nas redes sociais das equipes responsáveis pelas buscas.
Ela relatou que os dois mantinham uma relação de amizade mesmo depois do divórcio.
Sundi também mencionou os filhos do alpinista, que acompanharam as operações de busca ao lado da mãe.
Em suas manifestações, a família agradeceu aos voluntários, socorristas e autoridades que participaram dos trabalhos para localizar e recuperar o corpo de Seibert.
Brian Seibert caiu de um penhasco durante a descida do Monte Morgan, em uma região íngreme conhecida como Grand Central Couloir. Segundo as equipes de resgate, a altura da queda era incompatível com a sobrevivência.
Sim. Brian Seibert enviou uma mensagem a amigos para comemorar a chegada ao cume, a aproximadamente 3.960 metros de altitude, e assinou o livro de registro disponível no topo da montanha.
O Serviço de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono foi acionado na segunda-feira, 5 de outubro, depois que Brian Seibert não retornou no horário previsto, por volta das 23h30.
Os socorristas seguiram pegadas e usaram dados de localização do celular de Brian Seibert para reconstruir o trajeto da descida. Uma equipe a bordo de um helicóptero avistou o corpo em uma área a aproximadamente 3.800 metros de altitude.
O corpo de Brian Seibert foi recuperado na quarta-feira, 7 de outubro, mais de 72 horas após o acidente. As condições do terreno exigiram o uso de uma aeronave equipada para resgates em regiões montanhosas.
Sundi Reince, ex-esposa de Brian Seibert, agradeceu aos voluntários, socorristas e autoridades que participaram das buscas. Ela afirmou que mantinha uma relação de amizade com Seibert após o divórcio e que os filhos acompanharam a operação ao lado dela.