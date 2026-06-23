Quem é a brasileira condenada na Coreia do Sul por perseguição e invasão à casa de Jung Kook, do BTS

Brasileira acusada de perseguir Jung Kook, do BTS, foi condenada na Coreia do Sul a um ano de prisão, com pena suspensa por dois anos. A decisão foi informada pelo jornal sul-coreano The Korea Times e pelo site Law Talk News.

A mulher, de 30 anos, está detida desde 27 de fevereiro e foi indiciada por violar a lei sul-coreana contra perseguição e por invasão de propriedade. Com a suspensão da pena, ela não deve ser presa de forma imediata, desde que cumpra as determinações judiciais e não cometa novas infrações durante o período definido pela Justiça.

Segundo o Law Talk News, a sentença foi proferida pelo juiz Park Ji-won, do Tribunal Distrital Ocidental de Seul. O tribunal considerou como agravante o fato de a brasileira ter ido à casa do cantor mesmo após advertência policial e medidas emergenciais impostas pelas autoridades.

O caso já havia sido revelado pelo G1 em janeiro, quando a brasileira foi levada à delegacia pela polícia de Yongsan, no centro de Seul, depois de ir até a residência de Jung Kook, localizada no mesmo distrito. Na ocasião, familiares disseram que ela tem transtorno mental e tentavam trazê-la de volta ao Brasil. Ela teria viajado sem comunicar a família.

De acordo com o site coreano, na madrugada de 12 de dezembro, a brasileira tocou a campainha da casa do artista 133 vezes. A Justiça também levou em conta que o astro do BTS pediu punição severa.

A corte, porém, considerou fatores favoráveis à ré. Segundo a decisão, ela teria agido com o objetivo de expressar sentimentos pelo cantor, sem intenção de causar danos diretos. O tribunal também avaliou que Jung Kook não presenciou diretamente a invasão no momento em que a campainha foi acionada e que a mulher não chegou a entrar em áreas mais internas da residência, como o quarto.

Outro ponto citado para a suspensão da pena foi o risco reduzido de reincidência. Conforme o tribunal, a brasileira está detida há cerca de três meses e deve ser deportada após a sentença se tornar definitiva, o que reduziria a possibilidade de novos episódios envolvendo o artista.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Seul, afirmou que "presta assistência consular à nacional brasileira".

Familiares relataram transtorno mental

A situação da brasileira teve repercussão internacional em janeiro e passou a ser acompanhada por familiares, que falaram ao portal G1 na época.

Uma parente afirmou que a jovem é da Paraíba, mas vivia em São Paulo havia pelo menos dois anos. Segundo ela, a família só descobriu que a brasileira estava na Coreia do Sul pelas redes sociais, após a viagem feita em novembro.

“Ela saiu da Paraíba e foi para São Paulo trabalhar há algum tempo. Tentei ajudá-la a continuar o tratamento psicológico que fazia na cidade dela, mas ela não aceitou. Descobrimos que ela estava na Coreia do Sul pelas redes sociais, o que foi um grande susto. Ela conseguiu guardar um dinheiro depois de pedir ajuda à mãe e foi sozinha. Estamos extremamente preocupados, porque a situação está piorando”, relatou uma parente.

A familiar disse ainda que a preocupação afetou a rotina da família.

“A gente não teve Natal, Ano Novo, nada. Ficamos o tempo todo pensando nela, sozinha e sem a medicação necessária. Quando soubemos da averiguação da polícia por causa do cantor, que ela diz ser o grande amor, ficamos realmente muito preocupados. Foram três vezes que ela foi detida”, disse.

Segundo essa parente, médicos indicam que a brasileira tem transtorno mental e precisa de medicação controlada. “Se o governo deportar ela para cá, será bem melhor, porque poderemos levá-la para a casa da mãe. Do jeito que está, pode acontecer algo pior”, afirmou.

Outra familiar, que também pediu para não ser identificada, relatou que a jovem já havia tido um surto semelhante em 2021.

“Foi algo fora do normal. Ela foi levada ao psiquiatra e o médico diagnosticou transtorno. Ela conversa com a mãe todos os dias, que pede para ela voltar, mas ela diz que não vem”, contou.