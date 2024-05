Bruno Mars retorna ao Brasil com quatros shows em outubro; veja datas, locais e ingressos

Após fazer sucesso na primeira edição do The Town em 2023, Bruno Mars vai retornar ao Brasil para emocionar os fãs em quatro shows. Com a turnê "Bruno Mars Live In Brazil", o cantor americano tem duas apresentações marcadas em São Paulo, uma no Rio de Janeiro e outra em Brasília, segundo anúncio da Live Nation.

A divulgação oficial da turnê ocorre um dia após a produtora "revelar" a vinda do cantor ao publicar uma imagem do estádio Morumbi com uma faixa onde se lia "The Return of Bruninho" ("O retorno de Bruninho", em português).

Conhecido por sucessos como "That’s What I Like" e "Grenade", Bruno Mars celebrará seu 39º aniversário no dia 8 de outubro no palco do estádio do MorumBis, localizado na zona oeste de São Paulo. Além disso, o cantor se apresentará novamente na capital paulista no dia seguinte.

O show "Bruno Mars Live in Rio" terá início no Rio de Janeiro, em 4 de outubro, e encerrará em Brasília, no dia 17.

Quando começa a pré-venda de ingressos?

A pré-venda dos ingressos terá início na próxima segunda-feira, 6, e será exclusiva para clientes do banco Santander, que poderão parcelar a compra em até 10 vezes sem juros. Na quarta-feira, 8, a venda geral será aberta, com parcelamento limitado a oito vezes sem juros para clientes de outros bancos.

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars?

Rio de Janeiro - Estádio Nilton Santos (04 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista | Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior | Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior | Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo - MorumBis (08 e 19 de outubro)

Pista Premium — R$ 625 (meia) a R$ 1250 (inteira)

Pista — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior — R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior — R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada — R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília - Arena BRB Mané Garrincha (17 de outubro)