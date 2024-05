Madonna no Rio: show terá distribuição gratuita de água devido à onda de calor

A Cedae, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio, planeja disponibilizar 50 mil litros de água para os fãs da cantora Madonna durante seu show na praia de Copacabana, neste sábado, 4.

Ação ocorre em meio a uma onda de calor prevista na cidade, onde os termômetros podem alcançar até 37 graus no dia da apresentação, de acordo com o site Climatempo. Estima-se que cerca de 1,5 milhão de pessoas compareçam ao evento.

A distribuição gratuita de água terá início já nesta quinta-feira, 2, em razão da presença de fãs e curiosos que se aglomeram no calçadão desde segunda-feira, na esperança de conseguir um lugar com a melhor visão da cantora, seja das janelas do Copacabana Palace, seja durante a passagem de som no palco montado em frente ao hotel.

O plano de hidratação será semelhante ao utilizado durante o Carnaval, quando foram distribuídos 400 mil litros de água, conforme informações da companhia. O ano passado trouxe à tona uma trágica ocorrência durante o show da cantora Taylor Swift no estádio Nilton Santos, onde uma jovem faleceu devido a exaustão térmica que afetou seus pulmões, atribuída à falta de hidratação adequada para o público. Em resposta, a Justiça determinou que os eventos subsequentes fossem acompanhados de distribuição de água.

Onde estarão os pontos de distribuição de água?

A partir desta quinta-feira, 2, equipes de profissionais conhecidos como "aguadeiros" estarão distribuindo água para a população em copos biodegradáveis. No sábado, a Cedae planeja instalar quatro pontos de hidratação ao longo da orla. Para garantir o abastecimento dessas unidades, três caminhões-pipa serão empregados.

As estruturas de hidratação estarão montadas nos seguintes locais:

próximo ao palco principal

perto da entrada da área VIP

nos arredores do segundo palco (na altura da Avenida Prado Júnior)

entre os Postos 3 e 4 da praia de Copacabana

O público terá permissão para levar sua própria garrafa de água, porém, objetos de vidro não serão permitidos na área do evento. A Polícia Militar estará realizando revistas em 18 pontos de acesso à praia para garantir o cumprimento desta medida de segurança.

O esquema operacional para o evento inclui a presença de três postos de atendimento médico, 30 ambulâncias e a participação de 800 militares do Corpo de Bombeiros para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes.