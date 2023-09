The Town: Bruno Mars repete 'Evidências' com Xororó no público; Iza e Djonga agitam o último dia

O último dia de The Town, que ocorreu neste domingo, 10, foi marcado por apresentações de grandes cantores nacionais e internacionais. Artistas do público LGBTQIA+ agitaram o festival, com encerramento do ícone Bruno Mars, que mais uma vez levantou a plateia com danças e brincadeiras em português.

No início da noite, no palco The One, o destaque foi para Gloria Groove. Com um balé refinado e uma atmosfera igual a de um set de DJ de balada, a cantora fez o público sair do chão com seus principais hits como: "Vermelho", "Leilão", "A Tua Voz", entre outros.

No palco Skyline, Iza abriu a noite de shows com participação especial do rapper Djonga. Ao fundo do palco, com o letreiro "Fogo nos Racistas", o show foi marcado por levantar diversas pautas raciais, agitando o público de pessoas pretas que curtiam o festival. A apresentação também contou com participação de L7nnon e MC Carol.

Já no fim da noite, Bruno Mars, ou "Bruninho", encerrou o festival com chave de ouro.

Bruno Mars

Em mais uma noite histórica, Bruno Mars agitou o palco Skyline como headliner do último dia. Com uma apresentação que reuniu dança, instrumental e interação com o público, Bruno não apenas surpreendeu, mesmo em sua segunda passagem pelo The Town, como também fez valer o ingresso e as condições adversas do festival.

Parecida com a apresentação do domingo passado, 3, a performance de Bruno Mars envolveu uma boa mescla de diferentes estilos, como pop, jazz e reggae, incluindo ritmos de rock feitos com guitarra pelo próprio havaiano. Trechos de covers também marcaram a apresentação do "show-man", como “Fuck You”, de Cee Lo Green.

Com carisma excepcional, a atração ficou eternizada pelas brincadeiras e piadas em português. O artista repetiu a brincadeira no telefone, como parte da introdução de uma de suas músicas, e acrescentou frases novas. "Oi, sumida", brincou ele. Quando disse “Quero você, gostosa”, logo em seguida de "Hey, it's me, Bruninho" (Ei, sou eu, o Bruninho), o cantor conseguiu seduzir o público.

Aproximadamente no meio da apresentação, no piano, o artista fez um pot-pourri das suas principais canções, como “Nothin’ On You”, “Talking To The Moon”, Just The Way You Are” e “Grenade”, além de outros hits irresistíveis como “Uptown Funk".

O show também ficou marcado pela presença de Xororó no público, que ouviu tocar sua música "Evidências", causando euforia.

Gloria Groove

É verdade que os fãs da Gloria Groove já esperavam que o show do The Town fosse, no mínimo, energético: a cantora é conhecida por apresentações que fazem o público sair do chão. O que ninguém esperava era que, além da energia, Gloria também trouxesse uma gama tão grande de referências, com um verdadeiro espetáculo de visuais que misturou funk e pop com teatro.

No palco The One, a artista mostrou que os gêneros musicais que canta podem ser compostos de várias outras raízes da música, como R&B, Ópera e até rock. Ela abriu sua apresentação com "Sobrevivi", uma homenagem às pessoas queer, e depois seguiu com "A Tua Voz", "Nossa Música", "Leilão", "Greta", "A Caminhada" e "Radar".

A cantora trocou de roupa algumas vezes durante seu show, fez alguns covers de músicas, como "Wonderful", do cantor Ja Rule, e apresentou o novo bordão: "os dias são de luta, mas as noites são de Glória!".

O destaque, além da performance que hipnotizou o público, também foi a banda que acompanhou a artista e mesclou diversos gêneros musicais durante a apresentação.

Gloria terminou a noite com uma das melhores apresentações do The Town, cantando "A Queda", "Bumbum de Ouro", "Mil Grau", "Bonekinha" e "Vermelho".

H.E.R

A cantora estadunidense se apresentou no Palco Skyline durante a última noite do The Town, 10. “O Brasil é meu país favorito no mundo. Vocês fazem com que me sinta tão à vontade”, disse H.E.R durante a sua apresentação. A performer, que se apresentou no palco antes da entrada de Bruno Mars, contou com uma plateia enorme durante seu show.

H.E.R trouxe uma banda ao vivo para o palco, que conferiu a apresentação uma outra experiência. A cantora também aproveitou a oportunidade para mostrar as habilidades como multi instrumentista – a artista se alternava, com muita segurança, entre bateria, guitarra, piano e violão.

H.E.R abriu o show com “We Going Crazy”, parceria com o DJ Khaled. A performance contou com muitas faixas desse tipo, na qual a artista colaborou nos álbuns de outros artistas, como também é o exemplo da música com Daniel Caeser, “Best Part”, talvez uma das que mais estava na boca da plateia enquanto a artista se apresentava.

Mas a versão ao vivo de “Best Part” teve algumas surpresas. A primeira delas foi a participação do cantor Felipe Bide, que faz covers no YouTube, e, além disso, H.E.R cantou com Bide uma parte da música de Claudinho & Buchecha, “Quero te encontrar”.

H.E.R mostrou como se sente confortável transitando entre diferentes gêneros musicais além do R&B, como reggae e rock. Um dos momentos em que mostrou esse seu caráter multifacetado foi quando tocou um mashup de “I Love Rock 'N' Roll” de Joan Jett & the Blackhearts, com “We Will Rock You” do Queen e sua música autoral “Glory”.

Jão

Durante a noite do domingo, 10, Jão ocupou o palco The One – um dos palcos mais importantes do festival – para trazer a performance de seu novo e recém-lançado álbum “SUPER”.

Apesar de performar as músicas novas, o artista mesclou essa escolha com outros grandes hits de sua carreira. Ele abriu o show com a música “A Rua” do álbum “LOBOS”.

Além das músicas do "Super", Jão trouxe “Escorpião” e “Idiota”, do álbum anterior. O artista intercalou “Alinhamento Milenar” com “Meninas e Meninos”. Nessa última, um detalhe tomou conta dos ares: drones formaram as cores da bandeira bissexual durante a apresentação.

Depois disso, Jão apresentou “Acontece” e dividiu a responsabilidade de ser um dos grandes nomes da noite com Bruno Mars.

O artista nacional comprovou, no The Town, que "não está para brincadeira". A plateia cantava as músicas a plenos pulmões quase como um enorme eco do próprio cantor. Jão entregou muita intensidade para o público, que o rebatia na mesma moeda. Em “Vou Morrer Sozinho”, o artista desceu do palco e foi cantar com os fãs, deixando os sortudos da grade em um verdadeiro momento de êxtase.

Vale ressaltar que a cenografia também é um elemento muito forte na linguagem do artista. Havia um dragão no palco, remetendo ao elemento fogo, que é o que representa essa sua nova era. Durante a performance, Jão interagiu com este dragão que espalhava fogo nos telões.

Mesmo com essa superprodução, com a aproximação do show do norte-americano Bruno Mars, muitos peregrinaram para o palco Skyline – detalhe que deixou Jão ao lado do seu público mais fiel.

Pablo Vittar

Pela primeira vez tocando com banda, Pabllo Vittar apresentou o show mais animado de sua carreira no The Town. Apesar da cantora ter terminado a apresentação falando que "com ou sem banda", o show era ela -- uma indireta aos críticos das suas outras apresentações, sem instrumentos ao vivo -- , a diferença dos instrumentais é notável.

Graças ao charme extra que os musicistas deram as músicas de Pabllo, a animação do público era bem mais contagiante. Durante o show, o público ainda teve a chance de escutar "Baby 95" com Liniker e "Descontrolada" com Jup do Bairro, convidadas de Pabllo Vittar.