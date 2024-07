Casamento do herdeiro mais rico da Ásia ganha uma 'turnê global' de festas luxuosas

Após surpreender o mundo com um casamento extremamente luxuoso, Anant Ambani, filho do homem mais rico da Índia, com a herdeira farmacêutica Radhika Merchant, querem realizar um 'after' da festa em escala global.

O casal está prestes a embarcar em uma turnê de quatro meses por vários países. A próxima parada será no Reino Unido, na histórica propriedade de Stoke Park, que já pertenceu à Rainha Elizabeth I.

Os noivos bilionários se casaram em Mumbai no início deste mês, em uma celebração ao estilo dos 'marajás', que durou quatro dias. O evento contou com uma série de festas, cerimônias e celebrações que atraíram a atenção da mídia internacional. Entre os convidados estavam figuras de renome como Kim e Khloe Kardashian, John Cena, Priyanka Chopra e Nick Jonas, além de Tony Blair e sua esposa Cherie.

Nos próximos dois meses, espera-se a presença de convidados ilustres como o príncipe Harry e o ex-primeiro-ministro Boris Johnson nas comemorações em outros países. Para o Reino Unido, os noivos reservaram o histórico Stoke Park até setembro, segundo informações da BBC.

Stoke Park

O hotel de sete estrelas Stoke Park é classificado como Grau II e pertence ao pai do noivo, Mukesh Ambani, considerado atualmente o nono homem mais rico do mundo. Ele comprou a propriedade por R$ 400 milhões em 2021.

Segundo o site do hotel, os primeiros registros do imóvel datam de 1066. Em uma linha de tempos de mil anos, são destacadas a tradição e história do Stoke Park. A mansão foi projetada pelo arquiteto inglês James Wyatt (1746-1813).

A casa combina esporte e lazer e foi reaberta por Ambani especialmente para celebrações. A construção está situada em meio a parques, lagos, jardins e monumentos históricos. Em 1908, a propriedade transformou-se em um clube de campo, sendo um dos pioneiros no Reino Unido.

A construção principal é uma mansão com características da era georgiana, situada no centro de um parque. Muitos estudiosos apontam semelhanças entre a arquitetura desta mansão e a do Capitólio dos Estados Unidos, em Washington D.C., que foi construído posteriormente.

Entre os grandes atrativos da propriedade estão um spa, um campo de golfe e quadras de tênis.

Quanto custou o casamento do herdeiro mais rico da Ásia?

A família Ambani alugou 100 jatos para transportar convidados do mundo todo para o casamento de três dias em Mumbai. Todos os hotéis cinco estrelas da cidade foram reservados para acomodar os convidados.

As festas começaram com uma festa pré-casamento de R$ 900 milhões em março, onde Rihanna e Akon se apresentaram para 1.200 convidados. Em seguida, houve um cruzeiro de R$ 670 milhões ao redor do Mediterrâneo para 800 convidados, com apresentações de Katy Perry, Backstreet Boys e Pitbull. Justin Bieber também foi a atração principal de uma das celebrações.

No total, as festas extravagantes custaram pelo menos US$ 3,2 bilhões.