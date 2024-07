Convidado para o PL, Tarcísio nega interesse em mudar partido: 'Estou confortável no Republicanos'

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afastou os rumores de que iria trocar sua atual legenda pelo Partido Liberal (PL), do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista ao programa 'Ao Ponto', da GloboNews, na manhã desta quarta-feira, o político afirmou que "está confortável no Republicanos".

"Não tem nada previsto. Eu estou muito confortável no Republicanos e devo permanecer no Republicanos", disse o governador à GloboNews.

Em maio, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, disse que o governador de São Paulo tinha comunicado a decisão de sair do Republicanos, o que ocorreria até julho.

"Estive em um jantar com o (senador) Rogério Marinho e com o governador Tarcísio. Ele me disse que vem antes das eleições, acredito que até julho. O PL fará uma festa para recebê-lo", disse Valdemar à época.

Depois da declaração, no entanto, negou a troca, e disse que não faria o momento naquele momento. Mesmo sem uma definição de quando, Tarcísio chegou a externar a vontade de ir para o partido de Bolsonaro. Após o ato na Avenida Paulista em que esteve ao lado do ex-presidente, se tornou ainda mais incômodo o fato de o Republicanos estar mais próximo do governo Lula e ter um ministério, o de Portos e Aeroportos. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, Tarcísio é visto como uma das alternativas da direita para a disputa com o atual presidente.