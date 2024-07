Cohere, rival canadense da OpenAI, levanta US$ 500 milhões e atinge valorização de US$ 5,5 bilhões

A startup de inteligência artificial Cohere, com sede em Toronto, anunciou uma rodada Série D no valor de US$ 500 milhões, alcançando uma valorização de US$ 5,5 bilhões, segundo um relatório da Bloomberg.

A rodada vinha sendo especulada há meses, com a Reuters informando recentemente que a empresa estava levantando US$ 450 milhões de grandes investidores corporativos, alcançando uma valorização de US$ 5 bilhões.

O PSP Investments, gestora de investimentos de fundos de pensão do Canadá, lidera esta nova rodada, que também conta com a participação da Cisco, Fujitsu, AMD Ventures e da agência de crédito à exportação do Canadá, EDC. Há relatos de que Nvidia e Salesforce Ventures também participaram.

A Cohere desenvolve modelos de linguagem de grande porte que permitem que a IA aprenda com novos dados e sejam personalizados para aplicações como chat interativo e geração de texto.

Em junho de 2023, a empresa levantou US$ 270 milhões em uma rodada Série C liderada pela Inovia Capital, alcançando uma valorização de US$ 2,2 bilhões.

Investidores dessa rodada incluíam Nvidia, Oracle, Salesforce Ventures, DTCP e SentinelOne, além de instituições financeiras e firmas de venture capital como Mirae Asset, Schroders Capital, Thomvest Ventures e Index Ventures.

Fundada em 2019, a empresa já levantou quase US$ 935 milhões, segundo dados do Crunchbase.

Embora a nova rodada de investimentos da Cohere não seja surpreendente para empresas de IA, ela ilustra a disposição dos investidores em pagar preços elevados para não ficarem de fora da corrida.

Esta lista crescente de grandes corporações e seus braços de venture capital — muitos relacionados à indústria de chips — está ansiosa para entrar desde o início em startups que façam frente a OpenAI.

Neste ano, os investimentos em IA estão significativamente à frente do ritmo acelerado do ano passado, com startups relacionadas à IA arrecadando US$ 39,4 bilhões, de acordo com o Crunchbase.

Este valor supera em muito o do ano passado nesta mesma época, quando menos de US$ 31 bilhões haviam sido levantados por startups similares.