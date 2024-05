Bruno Mars no Brasil: nova pré-venda de ingressos acontece nesta quinta-feira; veja os preços

Nesta quinta-feira, 9, começa a nova fase de pré-venda para os shows de Bruno Mars no Brasil, que estão programados para outubro deste ano. Desta vez, os ingressos serão para as apresentações extras, recém-anunciadas pela Live Nation nesta quarta-feira, 8.

Após encantar o público com duas performances memoráveis no The Town em 2023, o renomado cantor norte-americano retorna ao país, prometendo emocionar os fãs brasileiros com uma seleção de clássicos de sua carreira e novos ritmos.

Este evento adquire um caráter ainda mais especial, devido ao desejo de Bruno de celebrar seu aniversário no Brasil. Ele completará 38 anos em 8 de outubro, justamente no dia de sua apresentação em São Paulo.

Esta será a quarta visita do cantor ao país, que estreou em solo brasileiro no Summer Soul Festival em 2012 e retornou em 2017 com a aclamada turnê "24K Magic".

Como realizar a compra de ingressos?

Assim como na primeira etapa, em São Paulo, a venda para clientes Santander começará às 9h online, através do site da Ticketmaster, e às 11h nas bilheterias físicas. Para o show em Brasília, a pré-venda online terá início às 11h, seguida pela abertura das bilheterias físicas às 13h.

Entretanto, a pré-venda para a apresentação extra no Rio de Janeiro foi adiada. A Live Nation, produtora do evento, comunicou pela manhã desta quinta-feira, 9, que existe um impasse com a prefeitura da cidade em relação aos shows marcados para os dias 4 e 5 de outubro, devido à proximidade das eleições municipais.

A venda geral para as novas datas será aberta na sexta-feira, 10, nos mesmos horários previstos para a pré-venda.

Confira as datas para os shows de Bruno Mars no Brasil

4 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro

5 de outubro: Estádio Nilton Santos (Engenhão), no Rio de Janeiro (data extra)

8 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

9 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo

12 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

13 de outubro: Estádio Morumbis, em São Paulo (data extra)

17 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília

18 de outubro: Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília (data extra)

Quanto custam os ingressos para os shows do Bruno Mars ?

Rio de Janeiro — Estádio Nilton Santos

Pista Premium: R$ 625 (meia) a R$ 1.250 (inteira)

Pista: Cadeira Sul — R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior: Leste e Oeste — R$ 400 (meia) a R$ 800 (inteira)

Cadeira Superior: Leste e Oeste (A e B) — R$ 275 (meia) a R$ 550 (inteira)

São Paulo — Estádio MorumBIS

Pista Premium: R$ 625 (meia) a R$ 1.250 (inteira)

Pista: R$ 325 (meia) a R$ 650 (inteira)

Cadeira Inferior: R$ 390 (meia) a R$ 780 (inteira)

Cadeira Superior: R$ 430 (meia) a R$ 860 (inteira)

Arquibancada: R$ 235 (meia) a R$ 470 (inteira)

Brasília — Arena BRB Mané Garrincha