Kraft Heinz Brasil abre inscrições para Trainee afirmativo com salário acima de R$ 6 mil; saiba mais

A Kraft Heinz Brasil, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no país, acaba de anunciar a abertura das inscrições para o Programa Global de Trainee 2025. No Brasil, pela primeira vez, o programa será exclusivo para profissionais autodeclarados pretos e pardos, com o objetivo de aumentar a representatividade e o processo de inclusão racial na companhia.

“Estamos orgulhosos de reforçar o nosso compromisso com a diversidade, equidade e inclusão, lançando o primeiro programa de Trainee da companhia exclusivo para pessoas pretas e pardas,” afirma Renata Mina, Gerente de Diversidade e Inclusão da Kraft Heinz Brasil. “Para além do impacto social, acreditamos que compor times plurais é fundamental para cultivar um ambiente criativo, inovador, e acolhedor para todos.”

O programa oferece oportunidades nas áreas de Suporte e Vendas no escritório de São Paulo, bem como nas áreas de operações nas fábricas de Nerópolis/GO, Nova Goiás/GO e Blumenau/SC.

Quais são os requisitos?

O programa é destinado a candidatos que concluíram formação superior entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024.

Pessoas de todo o país podem se inscrever, mas para pleitear a vaga é necessário ter disponibilidade para residir nas regiões de atuação da companhia. Não há restrição de cursos, mas formação em engenharia, ciências e cadeia de suprimentos é considerada um diferencial para as vagas de operações.

“Essa é uma experiência ideal para quem tem vontade de construir um legado, colocar a mão na massa e se desafiar a ir além. Procuramos talentos com trajetórias diversas, perfil colaborativo e coragem para inovar,” diz Carol Dias, Diretora de People & Performance da Kraft Heinz Brasil. “Oferecemos uma experiência imersiva no negócio desde o primeiro dia de trabalho, com contato constante com a zona Global e times estrangeiros, além de muita oportunidade para crescimento na companhia”.

É preciso ter disponibilidade para trabalho híbrido. O programa durará 12 meses com três dias presenciais e dois em home office.

O inglês é um diferencial para os candidatos, mas não é um critério eliminatório. Para os candidatos aprovados que não tenham fluência em inglês, a companhia custeará um curso intensivo do idioma com duração de três meses antes do início do programa, previsto para janeiro de 2025.

Quais são os benefícios?

Além da possibilidade de ter aula de inglês, a companhia oferece remuneração de R$6.633,85 e os seguintes benefícios:

Vale-refeição,

Vale-alimentação,

Vale-transporte,

Plano de saúde,

Plano odontológico,

Auxílio home office,

Day off de aniversário,

Participação nos lucros.

Além disso, a companhia conta com o programa Viva Bem, que inclui seguro de vida, consultoria financeira, previdência privada, desconto nos produtos do portfólio, plano de saúde para pets, assistência psicológica e acesso ao Wellhub.

Como se inscrever?

As inscrições para o Programa de Trainee Global 2025 da Kraft Heinz Brasil já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 26 de agosto no site da Kraft Heinz.