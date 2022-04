Britney Spears revela que está grávida em post no Instagram

A cantora Britney Spears revelou nesta segunda, 11, que está grávida. O anúncio foi feito em um post no Instagram, no qual ela conta que começou a ter muito mais fome do que o normal -- e o marido, em tom de brincadeira, sugeriu que ela estivesse "grávida de comida". Mais tarde, Britney comprou um teste e confirmou que não apenas havia comido demais, mas de fato estava esperando um bebê.

Ela ainda compartilhou, no post, que teve depressão nas outras gravidezes e que vai evitar a exposição aos papparazi para ter uma gestação mais tranquila, dessa vez.

Em tradução livre:

"Perdi tanto peso para ir na minha viagem a Maui só para ganhar de volta... Pensei 'Nossa, o que aconteceu com o meu estômago?' E meu marido me disse 'Você está 'grávida de comida', boba!'. Na dúvida, fiz um teste de gravidez e... bem.... estou esperando um bebê. Quatro dias depois a minha fome aumentou ainda mais e a barriga continua crescendo! Se forem dois, eu posso 'perder tudo', risos. Obviamente não vou sair tanto, a partir de agora, principalmente por causa dos paparazzi. É difícil porque, quando eu estive grávida anteriormente, tive depressão perinatal... Eu tenho que dizer que é absolutamente terrível. Mulheres não falavam sobre isso naquela época... Algumas pessoas consideravam perigoso se uma mulher reclamasse muito enquanto carregava um bebê dentro de si... Mas agora as mulheres falam sobre isso o tempo todo... Graças a Deus não temos que manter essa dor em segredo... Dessa vez vou fazer ioga todos os dias!!! Desejando muita alegria e amor a todos!!!"

Britney, que se livrou da tutela do pai em setembro do ano passado, já havia se manifestado sobre a possibilidade de mais uma gravidez em entrevistas anteriores à decisão judicial. Inclusive, esse foi um dos pontos defendidos por ela ao longo do julgamento, afirmando que o controle da tutela se estendia sobre seu corpo, impedindo-a de engravidar.