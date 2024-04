'Bridgerton': elenco da 3ª temporada fará turnê mundial, com passagem pelo Brasil

Nesta segunda-feira, 22, a Netflix anunciou que "Bridgerton" terá uma turnê mundial, incluindo paradas em diversas cidades, como o Rio de Janeiro.

Embora os fãs da obra de Julia Quinn estejam animados com a novidade, a companhia de streaming não revelou detalhes sobre a data ou quais membros do elenco estarão presentes no evento.

Mesmo assim, foram reveladas as cidades que receberão a turnê. As paradas incluem locais como Holanda, Austrália, África do Sul, Irlanda, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil, Canadá, Itália e Polônia.

Nas redes sociais, o anúncio gerou grande entusiasmo entre os fãs da série. Um internauta declarou: "Netinha, preciso saber a data para me programar mulher, passagem de avião tá caro demais".

Em breve no Brasil: Bridgerton - Turnê Mundial.

Sim, com presenças especiais.

Quando Lady Whistledown deixar eu conto mais.

Temporada mais aguardada

Produzida por Shonda Rhymes (de "Grey's Anatomy"), a nova temporada de "Bridgerton" vai focar na mocinha Penelope Featherington (Nicola Coughlan) em mais uma jornada na busca por um marido, enquanto lida com seus sentimentos pelo amigo Colin Bridgerton (Luke Newton).

A trama também traz os desafios da protagonista sobre autoaceitação e grandes decisões sobre seu destino.

Quando estreia a 3ª temporada de Bridgerton?

Desta vez, Bridgerton terá uma temporada fragmentada - uma tendência que foi vista em outras séries da Netflix como "Stranger Things" e "The Crown". A primeira parte está programada para estrear em 16 de maio. Já os episódios restantes serão lançados em 13 de junho.

Veja o trailer a seguir