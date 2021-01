Bridgerton bate recorde de audiência na Netflix

A recém-lançada série Bridgerton já ocupa o primeiro lugar no pódio de série mais assistida na Netflix globalmente, ultrapassando The Witcher que até então ocupava o posto. De acordo com as informações da plataforma de streaming, até agora 82 milhões de lares já assistiram à série. O resultado é bastante otimista, dado que a projeção da plataforma era de que 63 milhões de lares assistissem à série de Shonda Rhimes durante o primeiro mês após o lançamento.

A novidade foi celebrada pela companhia, que marcou o fato com um postagem no Twitter:

O sucesso, meu pai! Bridgerton acaba de bater um recorde e se tornar a minha maior série da história — 82 milhões de lares assistiram à série em suas primeiras quatro semanas desde o lançamento. E eu tô como?? 🐝🥄👑 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) January 27, 2021

Vale lembrar que o número de visualizações não conta quantas pessoas assistiram à série inteira, mas sim o número de lares que assistiram pelo menos 2 minutos de um episódio ou de um filme.

Ainda assim, a grande audiência da série é um ponto positivo para o interesse da plataforma em Shonda Rhimes. De acordo com informações publicadas pelo New York Times em agosto de 2018, o acordo com a produtora americana foi de 150 milhões de dólares — com incentivos que poderiam gerar ganhos ainda maiores. Bridgerton é o primeiro título lançado depois do arcodo firmado entre ambas as partes.

Apesar do sucesso, os espectadores terão de ter paciência até à chegada da segunda temporada. Em entrevista ao site americano Deadline, Phoebe Dynevor, intérprete da protagonista Daphne explicou que não vê como as gravações possam voltar em meio à pandemia. Vale lembrar que as filmagens da primeira temporada se encerraram em fevereiro do ano passado — pouco antes da disseminação da covid-19.

Como curiosidade, as gravações não foram um processo fácil para a equipe. Primeiro, pelo uso dos espartilhos e roupas pesadas. Depois, pela época do ano em que a série foi filmada, durante o inverno europeu com diversas cenas externas. Resta saber quais serão os desafios para a segunda temporada.

Quem vem depois?

Ainda em relação ao ranking de audiência de séries após o primeiro mês de lançamento, a vice-liderança é ocupada por The Witcher, lançada em dezembro de 2019, e que foi assistida por 76 milhões de lares no primeiro mês de seu lançamento.

Em terceiro lugar, está Lupin, série estrelada por Omar Sy e lançada também no fim do ano passado, com audiência de 70 milhões de lares no primeiro mês de seu lançamento.

Por fim, ocupando a quarta e quinta posições estão com a quarta temporada de Money Heist, que teve 65 milhões de lares; e a terceira temporada de Stranger Things, com 64 milhões.