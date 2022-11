Bola 'Mão de Deus' de Maradona é vendida por R$ 12,6 milhões em leilão

A bola que Diego Maradona usou para marcar o infame gol "Mão de Deus" pela Argentina, no jogo contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986, foi leiloada nesta quarta-feira por £ 2 milhões. O valor é equivalente a R$ 12,6 milhões. O artigo foi avaliado em £ 3 milhões, mais de R$ 19 milhões, quando foi arrematado na Graham Budd Auctions. A empresa, com sede no Reino Unido, é especializada em leilões de artigos esportivos.

Até então, o exemplar "Azteca", da Adidas, pertencia ao árbitro da partida, o tunisiano Ali Bin Nasser. A venda acontece seis meses depois que a camisa que Maradona usou na histórica quarta de final na Cidade do México foi vendida em outro leilão por quase US$ 9,3 milhões, o que corresponde a mais de R$ 49,8 milhões. A cifra é mais que o dobro da quantia prevista pela sociedade de vendas por leilão Sotheby's.

A bola leiloada, inspirada na arquitetura e nos murais da civilização asteca, foi usada durante os 90 minutos completos do jogo de 1986 entre Argentina e Inglaterra, como acontecia antes do sistema de bolas múltiplas começar no futebol.

O confronto entre os dois países aumentou devido às tensões políticas após a Guerra das Malvinas, em 1982, e foi definido por dois gols contrastantes marcados por Maradona. O jogador morreu aos 60 anos de insuficiência cardíaca, em novembro de 2020.

No primeiro lance, o argentino correu para a área, subiu com o goleiro inglês Peter Shilton e chutou para as redes. No segundo, Diego disse que o gol foi marcado "um pouco com a cabeça de Maradona, um pouco com a mão de Deus".

O lance se deu apenas quatro minutos depois do gol que abriu o placar, quando Maradona ultrapassou cinco jogadores ingleses e Shilton para marcar o "Gol do Século", de acordo com uma pesquisa da FIFA de 2002.

A Argentina venceu a partida por 2 a 1, quando Bin Nasser permitiu que o polêmico primeiro gol de Maradona fosse validado, e a seleção venceu a Copa do Mundo.

Antes da venda, Bin Nasser alegou que achava que era o momento certo para compartilhar o item com o mundo e expressou esperança de que o comprador - que não foi divulgado - o exiba ao público.

Já a camisa leiloada, em maio, estará em exibição no Catar durante a Copa do Mundo de 2022, que começa no domingo.

O ex-árbitro Bin Nasser também defendeu sua decisão de não anular o polêmico lance de Diego Maradona.

— Não consegui ver o incidente com clareza. Os dois jogadores, Shilton e Maradona, estavam me encarando por trás. De acordo com as instruções da FIFA emitidas antes do torneio, procurei meu juiz de linha para confirmar a validade do gol. Ele voltou para a linha intermediária indicando que estava satisfeito com a manutenção do gol — defendeu o tunisiano.

Ele conta que, ao final da partida, o técnico da Inglaterra, Bobby Robson, o disse 'você fez um bom trabalho, mas o bandeirinha foi irresponsável'."

