Com covid-19, Galvão Bueno não estará na abertura da Copa do Mundo e quebra tradição de 36 anos

Galvão Bueno não participará da abertura da Copa do Mundo do Catar, no próximo domingo, 20, devido a ter testado positivo para covid-19 no fim de semana. O narrador esteve internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para se recuperar da doença.

Esta marca o fim de uma tradição que já dura 36 anos na televisão brasileira. Como principal nome esportivo da TV Globo, Galvão esteve presente na abertura de 9 copas do mundo e sempre narrou os jogos de estreia.

Galvão vai narrar a Copa? Narrador é internado dias antes do Mundial; entenda

De acordo com a portal notícias da TV, Galvão viajaria para hoje para o Catar, porem seus testes de covid ainda deram positivos. Ele deixou o Hospital Albert Einstein e está em casa para cumprir o isolamento.

Luis Roberto deverá substitui-lo na abertura e no jogo entre Catar e Equador. A estreia de Galvão deve ser no primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia, no próximo dia 24 de Novembro. Principal nome da TV Globo para comandar as transmissões da Copa do Mundo do Catar, ele divulgou um vídeo da sua recuperação pelo Instagram.

