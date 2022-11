Vai assistir Pantera Negra 2? Veja o que a crítica achou do filme

Após estreia nos cinemas brasileiros na última quinta-feira, 10, o filme Pantera Negra: Wakanda Forever está sendo aclamado pela critica especializada. Com menos de uma semana em cartaz, o filme já arrecadou US$ 330 milhões. Essa abertura é a melhor de todos os tempos para o mês de novembro.

O novo filme do herói da Marvel estreou no site Rotten Tomatoes, agregador de críticas de cinema e televisão, com 84% da aprovação. Até a publicação deste texto, a produção estava 324 críticas e manteve a nota. Na avaliação do público, o filme tem 95% da aprovação. O primeiro longa do Pantera teve 96% de aprovação.

O crítico do portal Financial Times, Danny Leigh, afirmou que pela primeira vez em um filme da Marvel, as lágrimas realmente significaram algo.

Brian Lowry da CNN americana, diz que o filme enfrentou um grau de dificuldade excessivo, abordando a trágica morte de Chadwick Boseman. Para ele, o longa conseguiu lidar com esse lado sombrio e ainda entregar um entretenimento ao estilo da Marvel.

Já para Johnny Lenksinski, do New York Post, "Wakanda Forever" solidifica a franquia como a mais rica e de alta qualidade da Marvel.

Com uma nota abaixo de 90%, o filme também recebeu criticas negativas. Kyle Smith, do Wall Street Journal, elogia que o filme lida bem com personagens e enredo, mas aponta que faltou desenvolvimento em um "grau satisfatório".

Peter Bradshaw, do Guardian, elogia a atuação de Wright, Coel, Bassett, Gurira e Thorne. Para ele, cada um "aumenta a voltagem na tela simplesmente aparecendo".

Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda após a morte do Rei T’Challa. O grande vilão do filme é Namor (Tenoch Huerta), rei de uma nação submarina secreta. O longa também traz Dominique Thorne (Judas e o Messias Negro) como Coração de Ferro, e Michaela Coel (I May Destroy You) como Aneka.

Trailer de Pantera Negra: Wakanda para Sempre

Qual a duração de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre?

O filme Pantera Negra: Wakanda Forever tem 161 minutos, um tempo total de 2h41.

[O texto a seguir contém spoilers de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre]

Pantera Negra 2 tem cenas pós créditos

Sim, o filme tem uma cena pós-crédito. Shuri visita Nakia no Haiti e conhece o seu sobrinho o príncipe Toussaint, filho do rei T’Challa. A cena é vista como uma homenagem ao Chadwick Boseman.

Quem é o novo Pantera Negra em Wakanda para Sempre

Desde o lançamento do trailer oficial do filme, era possível observar que quem iria assumir o manto do herói seria uma mulher. O longa confirma que Shuri, a irmã mais nova de T’Challa, é a nova Pantera Negra. Ela recria a Erva em Forma de Coração e consegue ter super força.